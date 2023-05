PcComponentes lo aggrega sul suo sito Web e porta questa migliore smart TV a 375 euro

Vediamo cosa può offrirci questa meravigliosa smart TV! La prima cosa che dovremmo sempre menzionare è lo schermo, ed è entrambe le cose tipo di piatto Come la taglia. Le misure 50 pollici , che dobbiamo sottolineare è abbastanza grande. spine QLED -In grado di migliorare sia la luminosità che il contrasto. Ciò che ottiene questo tipo di schermo è che i bianchi sono più luminosi e i neri più scuri.

Ha uno schermo di qualità eccezionale, sia in termini di presenza QLED Per quanto riguarda l’esistenza 50 pollici . Inoltre, ha il vantaggio di avere Android al suo interno, che è qualcosa che ti farà ottenere di più dalla tua TV a lungo termine. Stiamo parlando di Nilait Luxe Modello NI-50UB8001SE dell’ultima generazione dell’azienda componenti informatici . È un grande successo!

Oltre a questo, non possiamo dimenticare di sottolineare che è realmente accaduto tv android 11 Inside, che al momento è considerato uno dei sistemi più user-friendly. Inoltre, integra Cromocast Aggiunto, con il quale è possibile eseguire lo streaming di contenuti da qualsiasi dispositivo. E puoi persino usarlo attraverso Comandi vocaliCon la pace e il conforto che porta con sé.

IL Qualità Il suono è indiscutibile, in quanto compatibile con Dolby Digital Plus. Anche con DTS Virtual X! Questo ti farà godere il suono più avvolgentee senti l’azione che ti circonda completamente.

Oltre a ciò, supportano HDR10 e HLGUn successo completo per chi cerca un’esperienza altamente gratificante. È anche un’ottima alternativa quando si gioca, perché porta con sé un Modalità a bassa latenza (ALLM), che ti divertirai con la migliore grafica di tutti i tempi.

Scegli questa smart TV a soli 375 euro

Non dobbiamo dimenticare di sottolineare che contiene un file progetto Incredibile, perché è completamente piatto e Pneumatici Quasi inesistente. Ciò che realizzerà, tuttavia, è occupare il minor spazio possibile, nonostante le dimensioni dello schermo.

Non manca un solo dettaglio: ha un blocco bambini, timer di spegnimento automatico, sistema di registrazione, compatibile con assistente google…non saresti in grado di mettergli un solo colpo! Soprattutto, contiene a prezzo A soli 375 euro. Certo, per poco tempo! COSÌ Corri al sito web di PcComponentes Per averlo prima che finisca.