PHE23. valore dell’immagine Edoardo Burtynsky

Dal 2020, Fondazione Telefónica e PHotoESPAÑA Festival Internazionale di Fotografia Organizzano un programma di incontri sul valore dell’immagine e sul potere della fotografia come motore di cambiamento. Grandi esperti in questo campo, attraverso la pratica curatoriale e la ricerca, hanno affrontato lo sviluppo sociale dell’immagine da approcci diversi.

In questa occasione, durante il mese di giugno, abbiamo accolto due fotografi di origini e generazioni diverse: Al-Kindi Edoardo Burtynsky (mercoledì 7 giugno 2023) e spagnolo Lua Ribeira (lunedì 12 giugno 2023), che condivideranno i loro pensieri sull’immagine nella nostra stanza, non solo come strumento artistico, ma anche come potente strumento di trasformazione sociale.

Questa edizione di PhotoEspaña introduce anche la serie Studi africani dove Burtynsky si concentra sul paesaggio dell’Africa sub-sahariana con una mostra al CentroCentro Cibeles; Un progetto che lo ha portato in Kenya, Nigeria, Etiopia, Ghana, Senegal, Sudafrica, Botswana, Madagascar e Tanzania.

Il fotografo lo accompagnerà Marta Garcia HarrowEsperto di cultura e sostenibilità.

Il suo interesse per il continente africano risale a un progetto realizzato in Cina nel 2004, in cui si interessava alla realizzazione delle sue grandi fabbriche, interessate al rinnovamento urbano e al riciclo. Due decenni dopo, il continente africano divenne teatro di questa grande espansione industriale. In Studi africani Cerca di aumentare la consapevolezza sul prezzo della crescita della nostra civiltà, che non tiene conto della necessità di pratiche industriali sostenibili e politiche che proteggano le risorse naturali.

