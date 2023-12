“Lo spazio della sinistra deve essere ampliato per presentare un progetto politico utile ai cittadini”.

Il 21 ottobre, Toni Morillas (Torridongimino, 1982) è diventata la prima donna presidente della Federazione Internazionale di Malaga, in sostituzione di Guzmán Ahumada, che si è dimessa quando gli mancavano due anni per completare il suo mandato. L’attuale portavoce di Con Málaga nel Consiglio della Città Metropolitana ha creato una leadership dal carattere femminista e affronta sfide come il rafforzamento dei caucus di sinistra e l’offerta di un’alternativa al Partito Popolare dominante nella provincia.

-La posizione di Coordinatore Generale era quella che ti aspettavi?

-Non mi aspettavo. Ho la fortuna di guidare un’organizzazione con una lunga storia nella contea, con implementazione regionale e istituzionale, e siamo stati in grado di mettere insieme un team di gestione desideroso di affrontare alcune delle sfide che ci attendono: migliorare e rafforzare le terre dell’Università dell’Indiana; Mettere in atto un processo politico che ci consentirà di essere in condizioni migliori per le elezioni municipali del 2027 e di porre la centralità dell’azione politica nella mobilitazione e nella lotta sociale.

– Quale contributo può apportare il tuo profilo politico alla leadership della Federazione Internazionale?

– Il mio contributo è un impegno militante verso un progetto fine a se stessoUna politica che aspira ad aprire la strada alle trasformazioni economiche e sociali di cui il nostro governatorato ha bisogno.

– Quali obiettivi ti sei prefissato?

La sfida principale per la sinistra trasformativa è riuscire a trovare formule di cooperazione tra le varie organizzazioni che fanno parte di questo spazio, permettendoci di espandere lo spazio della sinistra trasformativa nel governatorato e presentare una proposta politica utile per la sinistra trasformativa. Sinistra. Le persone stanno lavorando duro e ci stanno mettendo in buone condizioni per competere per i governi locali nel 2027.

– Si parla molto di stare insieme, ma quando ciò viene raggiunto sorgono controversie e controversie interne. L’impressione è che non riescano a trovare stabilità.

– I processi di convergenza in cui ci troviamo ora devono essere eredi dell’apprendimento dei processi di convergenza da cui proveniamo. Questa volontà di convergenza della sinistra non è priva di contraddizioni e difficoltà. Al momento ci sono due edifici principali. Il primo riguarda il riconoscimento reciproco delle organizzazioni e ciò che rappresentiamo nella regione. L’altro riguarda la convinzione che quando generiamo spazi di lavoro unificati da elementi su cui siamo d’accordo, abbiamo un maggiore potere di trasformazione e siamo più forti. Pertanto, il processo di aggregazione in atto, che deve essere alimentato, coccolato e lasciato bollire, deve essere in grado di facilitare la convivenza delle diverse e pluralistiche organizzazioni politiche di cui fa parte, e deve anche favorire e rafforzare un’intera comunità sociale. . La diffusione consente l’eroismo popolare per il progetto politico.

Morillas, durante l’intervista tenutasi nel Municipio Metropolitano, dove ricopre la carica di consigliere comunale.



Salvador Salas





– Riuscirà il marchio Somar a raccogliere questo movimento di confluenza dopo anni di cambi di nome che hanno ingannato i suoi elettori?

– Sommer e le organizzazioni che fanno parte della coalizione sono riusciti a realizzare qualcosa che in qualche modo ha rotto il copione scritto per 23-J e che ha iniziato a erodere il dominio dell’UDC. Ora dobbiamo costruire questo spazio e aspiriamo affinché SUMAR diventi uno spazio politico pluralistico e diversificato, con meccanismi che facilitino il processo decisionale democratico, costruisca programmi politici in modo democratico e, soprattutto, debba avere la capacità di essere capace di parlare a tutte le persone che si organizzano per difendere l’istruzione o la salute pubblica e di essere uno strumento utile non solo per difendere un programma politico che permetta la tutela, la difesa e la cura dei servizi pubblici, del buon impiego e della trasformazione della società. Un modello produttivo, ma anche uno spazio utile all’organizzazione popolare.

– Le differenze all’interno di Somar con Podemos possono influenzare il livello provinciale nelle istituzioni in cui condividono un incontro?

Abbiamo un ottimo rapporto con tutte le organizzazioni in campo politico. A Malaga, tutte le forze politiche che fanno parte dello spazio hanno l’impegno e la convinzione di coltivare l’alleanza a livello provinciale e crediamo nella logica di promuovere un processo politico congiunto in cui avviare la disputa egemonica del paese. PP a Malaga.

Nello specifico, il PP conserva oggi la quota maggiore di potere a Malaga. In questo senso, oltre ai vantaggi per i popolari, quale responsabilità ha la sinistra perché questa situazione si verifichi?

La responsabilità più grande che avremmo potuto assumerci, e che deve essere il punto di partenza per pensare al futuro, è la nostra incapacità di tradurre lo stato di incertezza e disagio che esiste tra i cittadini in un progetto politico che ispiri speranza. C’è una progressione di posizioni politiche reazionarie a livello sociale che si esprime nel fatto che nella nostra provincia abbiamo il primo governo locale governato dal partito Vox (a Mijas) e si esprime anche in quella deriva “trumpiana” della politica. Il partito popolare è il luogo in cui finisce per attuare la retorica della negazione o l’agenda della negazione che l’estrema destra mette sul tavolo.

Il ruolo della sinistra nel conservatorismo



– Se si guardano i dati, l’impressione è che la sinistra non stia ottenendo i massimi risultati in termini di conservatorismo, perché pensi che ciò sia dovuto a questo?

L’elemento centrale è la mancanza di capacità politica di tradurre queste turbolenze sociali in un progetto politico di speranza, ed è a questo che dobbiamo dedicarci, anima e corpo, nel prossimo periodo. Credo che nella provincia di Malaga, dal giorno delle elezioni generali del 23 luglio, il predominio del PP abbia cominciato a erodersi. C’è un disordine sociale latente che si sta già esprimendo sotto forma di conflitto e mobilitazione sociale nella sanità pubblica e nell’istruzione pubblica… Il nostro ruolo è quindi quello di tradurre questi disordini in un’organizzazione sociale e in un progetto politico che protegga il pubblico. Servizi e garanzie sono linee strategiche che ci offrono un futuro pieno di speranza nel nostro governatorato.

– Cosa chiede l’IU al nuovo governo di Malaga?

– Porre al centro l’agenda dei diritti umani e continuare ad approfondire il progresso dei diritti sociali, del lavoro e delle donne. Un’agenda che mira ad affrontare il problema principale della nostra provincia, ovvero le disuguaglianze a livello sociale ed economico, e che riguarda anche le politiche di accesso agli alloggi e che continua ad approfondire tutto ciò che ad essa è correlato. Questa nuova generazione di diritti femministi e diritti dei gay.

Lavoreremo per rendere presto il treno costiero una realtà perché è una necessità”.

– Farai pressione sui tuoi ministri affinché pongano il veto al progetto della torre portuale?

Il Mina Hotel non è un progetto che risponde all’interesse pubblico della città, e quindi non c’è abbastanza motivazione per cambiare la classificazione del terreno per la realizzazione di questo progetto. È anche il simbolo di un modello di città che non condividiamo. Naturalmente sottoporremo la questione al nostro gruppo congressuale e faremo tutto quanto in nostro potere affinché questo progetto non vada avanti.

– È favorevole alla riqualificazione da parte del governo del terzo quartiere della regione orientale?

Crediamo che dovrebbe esserci una discussione tra tutti i dipartimenti e anche con i residenti su come affrontare i trasporti nella regione orientale e che dovrebbe includere anche la questione della metropolitana e non solo la questione della terza corsia. .

– Promuoverete il progetto di estensione del treno costiero?

Continueremo quello che abbiamo fatto finora, cioè promuovere e lavorare affinché il treno costiero diventi una realtà e potrebbe esserlo molto presto, perché di fatto è una necessità e un conto in sospeso con questo governatorato.