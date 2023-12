Acer dota i suoi laptop Predator Helios di un Core i9-14900HX e RTX 4080

Intel prevede di lanciare i processori Intel Meteor Lake il 14 dicembre, ma ha anche Raptor Lake-Refresh di 14a generazione nel suo portafoglio di notebook. L’Intel Meteor Lake Core Ultra lo avrà, ma avrà fino a 16 core e un TDP di 45 W, mentre l’Intel Raptor Lake Refresh HX avrà fino a 24 core con un TDP di 55 W+ per PL1.

Sono processori ideali per piattaforme di gioco ad alte prestazioni, il che non ci impedisce di avere laptop da gioco con il processore Intel Meteor Lake Core Ultra. Solo che Intel offre più opzioni nei processori di fascia alta, dove il Raptor Lake Refresh HX è più adatto per la sostituzione del desktop.

Acer si prepara ad aggiornare i suoi portatili gaming Predator Helios con processori Intel Core i9-14900HX da 24 core e 32 thread con frequenza base di 2,4 GHz e fino a 5,8 GHz Turbo con 36 MB di cache L3 e un TDP di 55 W max MTP Potenza turbo 157 watt.

Questi dispositivi avranno schermi fino a 18 pollici e fino a 16 pollici con tecnologia Mini LED. La memoria sarà DDR5 fino a 32 GB con un massimo di 2 TB di spazio di archiviazione PCIe Gen4 NVMe e una batteria da 90 Wh. Il peso sarà di 3,25 kg e 2,70 kg, ed entrambi i dispositivi sono elencati su Amazon:

Questi laptop saranno effettivamente disponibili quando Meteor Lake arriverà il 14 dicembre. Durante il CES 2024 ci sarà anche l’occasione di conoscere nuove proposte.