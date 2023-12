Come installare il telecomando Amazon Luna da utilizzare su tutti i tuoi dispositivi | Utensili

Luna dell’Amazzonia In Spagna è già una realtà e una delle cose importanti da sapere è che esiste Ordina È acquistabile dal noto store online che permette di godere appieno della piattaforma su qualsiasi dispositivo (dal telefono Android alla Fire TV). Ti diciamo come farlo Una installazionePer poter utilizzare l’estensione su tutti i dispositivi dai quali desideri accedere al servizio.

Fondamentalmente quello che devi fare è scaricare Applicazione Mando Lunaed è disponibile per entrambi Dipartimento di controllo interno Quanto a Androide. Una volta completato il processo, ogni volta che accendi la piattaforma Dispositivo compatibile (E ovviamente se hai accesso a Internet), puoi Usa la consolle In modo del tutto naturale grazie alla tecnologia CloudDirect. E tutto questo, senza dover fare nulla in termini di configurazione. Dettagli eccellenti da Amazon per rendere la vita molto più semplice agli utenti.

Passaggi necessari per completare il processo in Mando Luna

Come vedrai, tutto è molto semplice e in meno di cinque minuti avrai tutto a completa disposizione. Inoltre, non c’è assolutamente alcun rischio per quanto riguarda il tuo account Amazon Luna, tanto meno per quanto riguarda la console (che tra l’altro puoi ottenere Qui).

IL passi Quello che dovresti fare è quanto segue, una volta scaricata e installata l’applicazione e ovviamente aver inserito le batterie nel telecomando:

Premi il pulsante con l’icona della luna (che ha un’immagine di tre punti collegati da una linea) finché non vedi il LED circolare diventare bianco. Ora apri l’app Mando Luna e fai clic sul pulsante Configura il mio telecomando.

La ricerca è ora eseguita e una volta che il telefono trova il telecomando, vedrai una notifica sullo schermo. In caso contrario, dovrai premere il pulsante sopra contemporaneamente al pulsante a sinistra con un cerchio per cinque secondi finché il LED non diventa arancione. Viene eseguita una ricerca e in questo caso viene garantito che l’interno sia localizzato.

Completa il processo di installazione

L’app ora controllerà se è disponibile un aggiornamento per la console Luna e, se lo trova, lo installerà automaticamente (prima che il dispositivo si connetta alla rete WiFi del tuo telefono).

Il passaggio successivo è eseguire una sincronizzazione CloudDirect, che tutto ciò che devi fare è confermare. Questo è ciò che ti consente di utilizzare il componente aggiuntivo su qualsiasi dispositivo, quindi è vitale.

Infine, vedrai apparire una notifica che dice che tutto è finito dove puoi vedere il controller stesso in un’immagine nella zona superiore. Il gioco è fatto e ora puoi goderti appieno il controllo remoto di Amazon per Luna e il servizio stesso sul tuo telefono (tramite browser) o sui lettori Fire TV, ad esempio.

Come puoi vedere, va tutto bene di baseE nell’applicazione Mando Luna del tuo telefono puoi gestire tantissime opzioni: dall’utilizzo dello schermo del telefono per giocare, alla conoscenza dei dettagli degli accessori o alla chat nel servizio. Veloce, efficiente e molto utile.