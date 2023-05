Pdpaola sbarca in Italia con un ‘fiore all’occhiello’ a Milano e punta a 45 milioni di vendite entro il 2023

Pdpaola si appoggia all’estero per battere un nuovo record di vendite. L’azienda di gioielleria, immersa in un piano di espansione in Europa, America Latina e Medio Oriente, aprirà il suo primo punto vendita a fine maggio a Milano (Italia) in Corso Vercelli 4. Nel 2023, l’azienda prevede di raggiungere un fatturato di 45 milioni di euroRispetto ai 30 milioni previsti per arrivare al 2022. L’azienda è in attivo dal 2015.

Il nuovo negozio segna un altro passo per l’azienda in Italia È già il terzo mercato più importante per l’azienda in termini di fatturato. Attualmente, le vendite dell’azienda in Europa rappresentano il 30% del totale, ha spiegato a Modaes il co-fondatore di Pdapaola, Humbert Sasbloux.

Da oggi l’azienda è presente all’estero con punti vendita a Londra, Porto Rico, Lima e Riyadh. Aggiunta di un canale multimarca, Brand Distribuito in 2.000 punti vendita in dieci mercati nel mondo. Negli Stati Uniti, l’azienda di gioielli spagnola ha 50 punti vendita, dove viene venduta attraverso il distributore di gioielli Zales.

Per quest’anno, Pdpaola ha in programma di aprire i propri negozi in Europa, oltre ad altri franchising in America Latina, che collabora con i distributori locali Reinhold e Perfumerías Unidas. Inoltre, la società prevede di espandere la propria presenza in Medio Oriente attraverso il suo franchisee Tamkeen.

Pdpaola è disponibile in oltre 2.000 punti vendita in tutto il mondo, di cui 50 negli Stati Uniti

In Spagna, l’azienda di gioielli Ha punti vendita a livello della strada a Madrid, Barcellona, ​​​​Siviglia, Bilbao, San Sebastián e Palma di Maiorca.. Negli ultimi mesi, l’azienda ha aumentato la sua presenza nel Paese dopo aver aperto nove corner dei grandi magazzini El Corte Inglés a Valencia e Bilbao.

Entro il 2023, Pdpaola prevede altre aperture nella regione. Per ora l’azienda mantiene il contratto con Cititime, con cui intende continuare a distribuire i propri prodotti nel Paese.

L’espansione all’estero dell’azienda di gioielleria è iniziata a febbraio, quando ha aperto il suo primo negozio fuori dalla Spagna. In particolare, Pdpaola è atterrata a Londra, al numero 18 di Floral Street, uno dei centri commerciali della città e altre aziende operanti in quel settore.

Con il nuovo piano di espansione, L’azienda con sede a Barcellona prevede di aumentare la sua forza lavoro a 120 dipendenti entro il 2022, rispetto agli 85 lavoratori.. L’azienda di gioielleria è stata fondata nel 2014 dai fratelli Pavla e Humbert Sasplukas e ha iniziato a operare esclusivamente online.