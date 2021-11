Perché Hulk indossa pantaloni viola e sono indistruttibili?

Ripercorriamo la storia di Hulk e dei suoi leggendari pantaloni dalla sua nascita ad oggi, alcune informazioni sul suo guardaroba sono davvero intriganti

La porta CBR ha risposto a uno dei suoi lettori Sul guardaroba di Hulk e sul perché è sempre stato così. nelle sue origini Quando era grigio erano jeans grigi e una maglietta arancionee Tutti i vestiti sono sopravvissuti cambiare, ma Nello stesso capitolo vediamo anche Bruce Banner con una giacca viola che sopravvive anche alla trasformazione. Dopo diversi numeri cambia colore in verde e mantiene solo i pantaloni lilla, nella stessa classe ha anche strappato dei blue jeans.

Da questa figura in poi, è stato sempre visto in pantaloni viola, e alcuni autori hanno cercato scherzosamente modi per dare una ragione a ciò. Ewing, ha scherzato attraverso il flash posteriore in Immortal HulkVedi, Bruce Banner ha molti pantaloni di questo colore Pensando che prima o poi diventerà di moda. Peter David ha fatto una battuta simile in Hulk #357, in cui Bruce Banner è stato sorpreso di vedere così tante mutandine lilla in un negozio. Roy Thomas, Anni fa Ha scherzato sul fatto che Hulk abbia fatto deragliare un treno pieno di pantaloni lillaEcco perché questo essere mitico è stato oggetto di uno scherzo costante tra lettori e scrittori.

Ma sono emerse anche altre questioni, come Perché non è stato distrutto? o anche più pazzo Perché cambiano colore quando gira? Stan Lee è stato tra i primi a rispondere alla durabilità, indicando che era Questione di censura, ma a volte è necessaria per evitare di vedere cose scomode, probabilmente ha aggiunto che I pantaloni sono realizzati da Reed Richards. in incredibile Banner ha comprato Hulk n. 160 è successo qualcosa di più sorprendente, un abito blu il nuovoMa quando si voltò nel tempio, diventarono violaRoy Thomas non ha saputo rispondere alla ricerca di un senso aggiungendo un po’ di comicità all’indossare i pantaloni.

Sopra La sua durata, è stato anche aggiunto che è causato da radiazioni gamma Ecco perché i pantaloni non possono uscire da un incendio, come accade nel n. 196, quando lo scafo cade dallo spazio sulla Terra ei pantaloni rimangono intatti. Ma il vero motivo è I pantaloni sono viola e rimane solo questo vestito è puramente estetico, tutti i supereroi e i supercriminali sono vestiti, Hulk deve avere il suo guardaroba inconfondibile E così hanno finito per scegliere quei pantaloni viola che davano tanto di cui parlare.