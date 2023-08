Perché sta tremando così tanto in Colombia ultimamente?

MAl di là della percezione popolare della popolazione, quella Ci sono più terremoti ultimamente e la Colombia sta iniziando ad avere più terremotiDevi chiamare la calma e spiegare diverse cose. Ma la domanda più popolare è perché trema così tanto ora ed è diventata una tendenza nelle reti e nei portali.

Bene SGC (Columbia Geological Service) E gli esperti del settore, hanno provato a fare luce su questo tema, tenendo presente che giovedì scorso, 17 agosto, ci sono stati diversi eventi di questo tipo. quel giorno Sono stati registrati movimenti e scosse di assestamento che hanno causato dolore e alcune realtà di cui ti penti.

Perché trema così tanto in Colombia?

Secondo l’interpretazione ufficiale dell’autorità responsabile degli eventi geologici nel paese, “La Colombia è un paese sismicamente molto attivo perché si trova in un’area in cui si incontrano le placche tettoniche di Nazca, sudamericane e caraibiche”Ciò significa che il territorio nazionale è stato interessato e sarà interessato da terremoti e movimenti dimostrativi di varia entità.

Oltre a questa spiegazione principale, La Colombia si trova anche in quello che è noto come l’anello di fuoco del Pacifico., che è considerato uno di quelli ad alto rischio sismico. In questo settore del pianeta si trova il 75% dei vulcani e, secondo i dati, si verifica l’80% dei forti tremori.

Per dare segni di questa “cintura” o “anello”, è costituito dalle montagne a ovest Argentina, Cile, Perù, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Messico, Stati Uniti e Canada. Poi prosegue attraverso le Isole Aleutine, lungo le coste e le isole di Russia, Giappone, Taiwan, Filippine, Indonesia, Malesia, Timor Est, Brunei, Singapore, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Nuova Zelanda.

Ma torniamo alla fonte dell’SGC, Le scosse non ci sono più in Colombia negli ultimi tempi, quello che è cambiato è il modo e gli strumenti per rilevare questi eventi. E poiché ci sono più rapporti e cifre, ci sono più studi e pubblicazioni sui media:

“Non c’è molto aumento rispetto agli altri anni, e la sensazione che stia tremando di più è dovuta a quello Abbiamo strumenti migliori per scoprirlo e segnalarlo“ Servizio geologico colombiano

E per dare un’altra ragione a quello che è successo in questi anni, ci sono zone che prima non erano abitate e nessuno ha avvertito terremoti o li ha segnalati. Ma La crescita della popolazione ha fatto sì che quei luoghi ora abbiano una popolazione che ora è colpita dai terremoti.

Quanto spesso tremi in Colombia?

Così come è impossibile prevedere i tremori con largo anticipo, è anche impossibile contare quanti tremori ci sono in un giorno, una settimana o un mese. Ma lo stesso servizio geologico colombiano segnala 2.500 terremoti al mese e quel numero è allarmante, ma la maggior parte di loro lo è “abbastanza preciso” Perché la profondità e l’ampiezza non sono sufficienti per essere percepite e/o perché l’epicentro non è popolato o presenta edifici alti.

Ovviamente, i terremoti di magnitudo maggiore e vicino a città popolate, edifici di grandi dimensioni, causano la maggiore ansia tra la gente comune. Ecco perché quanto accaduto nella provincia di Meta il 17 agosto ha dato tanto da discutere per la vicinanza e l’influenza sul territorio di Bogotà.

C’è un numero impressionante dello stesso SGC negli studi durante i 30 anni di storia. Come pubblicato, hmm Sono registrati circa 300.000 eventi e movimenti telluriciè stato ufficialmente segnalato e comunicato.

E metti fine all’idea che ci siano stati più terremoti in Colombia negli ultimi tempi I grafici rivelati dal Servizio Geologico dimostrano che non c’è stato alcun aumento esponenziale rispetto agli anni precedenti.

Il posto in Colombia dove trema di più

Contrariamente alle cifre accurate e specifiche per i terremoti in Colombia, l’aspetto geografico è più facile da determinare e molti vorrebbero sapere dove ci sono più terremoti o in quale parte del paese c’è una maggiore probabilità che si verifichino. E sono apparsi sulla scena Contea di Santander e Comune di Los Santos.

È approvato dal servizio geologico colombiano e ha un nome speciale per quella regione nell’est del paese:

“C’è un posto dove I terremoti si verificano quasi ogni giorno e rappresentano il 60% dei terremoti che si verificano in Colombia: è il nido sismico di Bucaramanga situato nella provincia di Santander vicino al comune di Los Santos “ Servizio geologico colombiano

E il direttore dell’Osservatorio sismologico per il nord-est della Colombia, Carlos Lozano, ha spiegato le caratteristiche dei movimenti nel luogo in questione: “Questi terremoti si verificano a una profondità media di 150 chilometri, diciamo, nella regione più sismicamente attiva del Paese, che ha tra i 12 ei 20 eventi sismici al giorno, la maggior parte dei quali generalmente di magnitudo minore”..