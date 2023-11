Perché Warren Buffett ha venduto le sue azioni di Wall Street e ha mantenuto il dollaro?

Per gentile concessione: The Economist

Warren Buffett è uno degli investitori di maggior successo e rispettati al mondo. La sua filosofia di investimento si basa su tre valori fondamentali. Ma in questa occasione ha fatto notizia, ma per un altro motivo: Ha raggiunto una posizione di liquidità record di oltre 157 miliardi di dollari presso la sua società Berkshire Hathaway.

E nel suo equilibrio, La società ha spiegato che al 30 settembre possedeva 126.401 milioni di dollari in titoli del Tesoro a breve termine, oltre a 25.573 milioni di dollari in contanti. e l’equivalente nella sua divisione assicurativa e altri 5,267 milioni di dollari in ferrovie, energia e servizi.

Per quanto riguarda gli investimenti, è lo stesso Cinque valori costituiscono il 78% del tuo portafoglio di investimenti : Manzana Con un valore di 156,8 miliardi di dollari Usa; Banca americana Con un valore di 28,3 miliardi di dollari Usa; American Express Con un valore di 22,6 miliardi di dollari Usa; Coca Cola Con un valore di 22,4 miliardi di dollari Usa Chevron Con un valore di 18,6 miliardi di dollari Usa.

Le tre chiavi per investire di Warren Buffett

Investire in valore: Buffett cerca le aziende che hanno un valore intrinseco superiore al prezzo di mercato, cioè quelle sottovalutate. Per fare questo, analizza TrovatoIl suo vantaggio competitivo, la sua capacità di realizzare profitti e il suo potenziale di crescita a lungo termine.

Investire a lungo termine: Buffett non è influenzato dalle fluttuazioni del mercato a breve termine, ma si concentra invece sulla performance dell’azienda Negli anni. Il loro obiettivo è possedere aziende, non speculare con loro. Scegli quindi aziende che abbiano un forte modello di business, una buona gestione e una visione per il futuro.

Evitare rischi inutiliBuffett segue il principio di “non perdere denaro” ed evita di investire in settori o aziende che non comprende, che hanno un debito elevato, dipendono da fattori esterni o hanno una bassa redditività. È preferibile investire in aziende che hanno un elevato rendimento del capitaleChe genera flussi di cassa costanti e reinveste i propri profitti nella crescita dell’azienda.