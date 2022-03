Petrolio-barile sale per paura di porre il veto alle importazioni russe e di ritardare l’accordo con l’Iran

(aggiornare le virgolette)

Scritto da Bozorgmehr Sharafeddine e Scott Desavino

LONDRA (Reuters) – I prezzi del petrolio sono balzati lunedì al livello più alto dal 2008, a causa della possibilità che gli Stati Uniti ei loro alleati europei possano decidere di porre il veto alle importazioni di greggio dalla Russia, a cui si è aggiunto un ritardo. L’accordo con l’Iran che potrebbe liberare più offerta sul mercato.

* Durante la sessione in Europa e in Asia, il greggio Brent ha raggiunto $ 139,13 al barile, mentre i future sul greggio West Texas Intermediate (WTI) dagli Stati Uniti hanno raggiunto $ 130,50. I due contratti record hanno raggiunto picchi che non si vedevano dal luglio 2008.

Entro le 1518 GMT, i prezzi hanno rinunciato ad alcuni di questi guadagni, ma il greggio Brent è aumentato di $ 4,43, o 4,04%, a $ 122,82 al barile. Il greggio West Texas Intermediate è salito di $ 2,78, o del 2,39%, a $ 118,50 al barile.

I prezzi globali del petrolio sono aumentati di oltre il 60% dall’inizio del 2022, insieme ad altre materie prime, sollevando preoccupazioni per la crescita economica globale e la stagflazione.

* La Cina, la seconda economia più grande del mondo, punta a una crescita più lenta del 5,5% quest’anno.

* Gli Stati Uniti e i loro alleati europei stanno valutando un divieto alle importazioni di petrolio russo, ha detto domenica il Segretario di Stato Anthony Blinken, mentre la Casa Bianca si coordina con i comitati del Congresso per far rispettare il divieto.

– Gli analisti della Bank of America hanno affermato che se la maggior parte delle esportazioni di petrolio della Russia fosse interrotta, ci potrebbe essere un deficit di 5 milioni di barili al giorno o più, e questo significa che i prezzi del petrolio potrebbero salire a $ 200.

– Gli analisti di JPMorgan hanno affermato che il petrolio potrebbe salire a $ 185 quest’anno, mentre gli esperti di Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) hanno stimato che il petrolio greggio potrebbe raggiungere $ 180 e portare a una recessione globale.

“Se la carenza di offerta non si attenua, il petrolio potrebbe salire al di sopra del suo massimo storico”, ha affermato Hou Lee, economista presso la OCBC Bank di Singapore. “Nel peggiore dei casi, ovvero sanzioni complete sulle esportazioni di energia russe, non sarei sorpreso di vedere il prezzo del greggio Brent superiore a $ 200”, ha aggiunto.

* La Russia è il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio e prodotti petroliferi messi insieme, con spedizioni di circa 7 milioni di barili al giorno, ovvero il 7% delle forniture globali. Anche alcuni volumi delle esportazioni di petrolio del Kazakistan dai porti russi hanno dovuto affrontare complicazioni. (Reportage aggiuntivo di Bozorgmehr Sharafuddin a Londra e Scott DeSavino a New York; Reportage aggiuntivo di Florence Tan a Singapore. Editing in spagnolo di Marion Giraldo)