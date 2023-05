Piccoli spazi: come risparmiare spazio, stile e ottimizzare

Avere piccoli spazi è molto comune; Tuttavia, non è facile tenerlo in ordine o in ordine, ma non è impossibile. Infatti meno è meglio è e lo diciamo perché puoi dargli molta eleganza con piccoli ma importanti dettagli che danno personalità alla tua casa.

Di seguito ti mostriamo le migliori idee per rendere belli e belli i piccoli spazi, tenendo conto del meglio di ciò che abbiamo pubblicato sul nostro sito.

Didier Delmas. La piattaforma ti consente di memorizzare le cose di seguito.

In un palazzo degli anni Trenta, Questo piccolo appartamento si trova ai piani superiori dell’edificio in cui si trova È diretto a sud. L’architetto Thibaut Picard ha rielaborato i volumi della camera da letto. Nella camera da letto, l’intenso colore blu e la creazione di una pedana ricreano i volumi, oltre alla finestra a senso unico posta accanto al letto, che fornisce un profondo riflesso del corridoio su questo lato e, dall’altro, di l’intero appartamento dal bagno

La sciocchezza di Eriksen. Tutto per l’archiviazione.

I piccoli spazi non hanno bisogno di riporre tutto sul pavimentoSotto il letto o negli armadi sopra ogni cosa. Le strutture organizzative possono essere create sopra, utilizzando pareti e soffitti. Ad esempio, sopra il letto puoi posizionare delle mensole o utilizzare un letto a soppalco, mentre la parte inferiore può essere un armadio o uno spazio per la tua scrivania.

Magellano/Francesco Amiens. È bello ripensare la decorazione.

Prendi questo appartamento a Parigi, ad esempio, dove ha riorganizzato l’intera stanza principale, ha spostato la cucina dal retro al centro della stanza, proprio come voleva, e ha progettato i mobili e l’isola di cottura. Ma ciò che lo rende speciale è questo divano oversize, realizzato su misura, Dalla collezione Saint Germain di Juan, che attraversa l’angolo e attira molta attenzione: questa cucina non è solo una cucina, è un soggiorno. E il tavolo davanti al divano non è certo un tavolo da pranzo, ma più uno scaffale da negozio o una specie di bancone da bar.

Di più

Jean-Baptiste Thierryt. Meno è meglio.

Situato su Quai de Valmy con vista sul Canal Saint-Martin, l’appartamento è stato appena acquistato da Meghedi Simonian e Houssem Kanaan, fondatori di Kann Design, ed è molto frequentato. “Non ci siamo innamorati dell’appartamento, questo è ovvio. Era molto decorato, ma non sembra come adesso”, dicono con un certo divertimento. Ci siamo innamorati del sito. Abitiamo nel quartiere da molto tempo e conosciamo molto bene questo edificio degli anni ’80. Quindi ci è voluta molta immaginazione perché la coppia editore/produttore si presentasse e dicesse ‘Dai! “Così hanno ridisegnato tutto chiudendo una stanza e semplificando la cucina. La circolarità in questo edificio non è stata messa in discussione dagli anni ’80, tutto è snellito senza spreco di spazio.

Oni Studio. Le cabine trasparenti sono obsolete.

Per capire meglio i piccoli spazi, L’architetto Julien Pradignac, fondatore dell’Atelier PA, ha trasformato una tipica stanza di servizio (piastrelle in cotto sul pavimento, soffitti spioventi, partizioni strette e angolate) In Spazio abitativo ultra ottimizzato si compone di una camera da letto, Angolo cottura e persino un bagno completo. Destinato ad accogliere la primogenita di una famiglia, una studentessa, lo spazio doveva ospitare tutte le funzioni di un piccolo studio. Gli architetti hanno contrastato la geometria curva della pianta esistente con linee rette per i tre principali mobili su misura. La prima ospita la cucina, pensata come un piano di lavoro sotto il quale trovano posto gli oggetti classici (frigorifero, piccola vasca dell’acqua calda, piano cottura portatile e lavello). Il secondo, che è un’estensione del mobile della cucina, è l’area di lavoro. È agganciato al lato destro della cucina, con una parete in falegnameria che funge anche da libreria e vano contenitore e un letto a parete apribile o richiudibile a seconda dell’ora del giorno, e utilizzabile come seduta da scrivania quando è aperto . È il capolavoro del progetto, con la sua cabina armadio che fa da testiera ei suoi vani per riporre trapunte e vestiti. Arredamento e organizzazione funky, con doccia esagonale all’ingresso e vasca triangolare nel suo prolungamento. Di fronte alla cucina, un terzo mobile completa tutte le funzioni dell’appartamento e integra l’unica porta dello spazio, una parete scorrevole integrata tra la doccia e il lavabo triangolare, permettendo di isolare lavabo e vasca.

Andrea di Nazaret. Sposta la tua scrivania in camera da letto e risparmia spazio.

Tutto è iniziato con una superficie totale di 45 mq con uno spazio superiore non occupato, completamente insalubre e aperto ai quattro venti, la cui struttura e struttura avevano visto giorni migliori. Quando l’ho mostrato a Nicholas Bossard, di Bossard Architecture, il proprietario l’aveva già progettato: ho immaginato un minuscolo duplex, come una capanna arroccata. La scala è stata utilizzata come elemento scultoreo con travi in ​​betulla; L’arco che dal soggiorno conduce alla cucina sfrutta lo spessore del muro, esagerando la forma della stanza, mentre a destra si trova una piccola alcova che ospita una zona studio o ufficio a casa.

Studio BCDF. Dimentica letti e divani letto normali, è meglio avere alternative salvaspazio.

Questo piccolo appartamento calpestabile, molte delle cui finestre offrono riflessi e viste sul parco, era molto frammentato e ha dovuto essere ristrutturato per risparmiare spazio. “Il proprietario, sulla trentina, voleva dare la priorità alla zona giorno”, spiegano Noah Beer e Fleur Rimbault, architetti fondatori di OUI. Vivendo da solo, voleva avere la sua famiglia con La possibilità di fornire loro un vero letto, non un divano letto. Persona dai gusti semplici, cercava soprattutto una stanza ampia e una certa flessibilità nell’organizzazione degli ambienti.” Sul lato soggiorno, con piastrelle di parquet chiaro, c’è un letto scorrevole ricavato sotto il soppalco della camera da letto, come così come una piccola panca con mobili bassi che fungono da comodino e possono essere trasformati sotto la finestra, che rivela l’alto grado di funzionalità delle distribuzioni progettate da OUI.