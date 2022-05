Pixel 6A è ufficiale, tutti i dettagli

La conferenza annuale di Google si è tenuta e ci ha lasciato molte novità, tra cui Android 13, orologio pixel L’argomento di questa nota è: Google Pixel 6auna stazione di cui abbiamo già parlato in passato, ed è finalmente ufficiale, quindi è tempo di conoscerla nel dettaglio.

Pixel 6a, questo è un telefono Google conveniente

Come puoi immaginare, Pixel 6a è il modello meno costoso della famiglia Pixel 6 che abbiamo incontrato lo scorso autunno, che ha una fotocamera eccezionale insieme a un prezzo ragionevole.

Entrando nei dettagli, il Pixel 6a gestisce un’estetica simile al modello standard della sua serie, cosa prevedibile, ma possiamo differenziarli in base alle dimensioni dello schermo, poiché misurano a 6a 6,1 pollici. restare Pannello AMOLEDMa la risoluzione è FHD+ e solo la frequenza di aggiornamento 60 Hz Invece di 90 Hz del modello originale. In ogni caso supporta HDR10+ ed è protetto da Gorilla Glass Classe 3.

In termini di hardware, vanta con orgoglio il chip sviluppato dalla casa madre, Tensore di Google, chi lo accompagna Coprocessore Titan M2. Questo gruppo è supportato 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria rimane a 4.410 mAh, un calo rispetto al Pixel 5a. La consolazione è che supporta anche la ricarica rapida a 18 W.

Il reparto fotografico è sempre stato uno dei maggiori punti vendita della sua serie, e il suggerimento a sua volta lo è Sensore principale da 12 MP combinato con ultra grandangolare da 12 MP. Potrebbe non avere la risoluzione del modello standard (50MP), ma ha gli stessi vantaggi e caratteristiche; Come la vista notturna, la luce del ritratto e l’astrofotografia. Da parte sua, la fotocamera selfie rimane da 8 megapixel.

Come un sistema operativo ci aspetta Android 12, ma verrà sicuramente aggiornato con Android 13 quando sarà pronto entro la fine dell’anno. In termini di comunicazione, supporta 5G e Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 e GPS e NFC.

Disponibilità e prezzo

Senza fornire una data specifica per l’arrivo, Google ha confermato che il telefono Pixel 6a Sarà disponibile in Spagna in estate al prezzo di 459 euro. È già dentro Google Store Nel caso foste interessati ad essere avvisati quando sarà in vendita.