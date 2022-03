Plutone contiene due vulcani di ghiaccio unici nell’intero sistema solare

Uno studio condotto da scienziati del Southwest Research Institute in Colorado maggiori informazioni Sopra il Vulcani di ghiaccio su Plutone. Con l’aiuto di immagini sonar nuovi orizzontiIn questo studio, i ricercatori si sono concentrati su un’area di caratteristiche mai viste prima nel sistema solare.

Gli scienziati hanno analizzato le immagini Il suo nome è Wright Mons e Picard Monscatturato da New Horizons nel luglio 2015. Sebbene la NASA Considero All’epoca erano vulcani di ghiaccio e il nuovo studio fornisce più dati sulla loro formazione.

Il fiume Rheit Mons è alto tra i 4 ei 5 chilometri Ha una forma simile al vulcano Mauna Loa alle Hawaii.. Si estende per 150 km e alla sua sommità si trova un cratere con una profondità pari o superiore all’altezza della montagna.

Gli aspetti di Wright Mons e gran parte del terreno circostante, compresi i vicini altopiani, mostrano una trama ondulata/enorme che varia in lunghezza d'onda/scala da pochi a circa 20 km.

Questo aumento potrebbe essere dovuto alla condensazione e sublimazione di densi depositi di metano. Dal canto suo, Piccard Mons è alto 7 chilometri e si estende per circa 250 chilometri. Il cratere è di forma conica e profondo circa 5 km.

Vulcani di ghiaccio Si trova a sud-ovest di Sputnik Planitia, una pianura glaciale con una lunghezza di 1.000 km. Questa pianura fa parte della regione a forma di cuore Presentato nell’iconica immagine a colori del pianeta nano.

I vulcani di ghiaccio su Plutone sono geologicamente giovani

La regione in cui si trovano le creste è unica su Plutone e nell’intero sistema solare. Secondo Kelsi Singer, uno scienziato planetario presso il Southwest Research Institute in Colorado, regione È relativamente piccolo geologicamente a condizione Non c’è traccia di scavo.

Secondo i calcoli, Tra 1 e 2 miliardi di anni, anche se ci sono alcune aree che hanno meno di 200 milioni di anni. Lo studio indica che strutture massicce, potenzialmente ricche di ghiaccio d’acqua, furono poste sulla superficie di Plutone nell’ultima parte della sua storia.

Sputnik Planetia, la gelida pianura di Plutone

I vulcani freddi possono vomitare ghiaccio liquido o più solido in grado di fluire. Lo scienziato osserva che il liquido avrà una consistenza fangosa, simile alla salsa di pomodoro. Il ghiaccio di azoto Può fluire o rilassarsi in modo viscoso su una scala di tempo relativamente breve sul pianeta nano.

Caratteristiche geologiche della zona Sono diversi nell’aspetto a qualsiasi altro record del pianeta o del sistema solare. Da allora questa scoperta è stata sorprendente per gli scienziati La formazione di questi cumuli richiede più calore interno di quanto pensassero di proprietà di Plutone.

I vulcani criogenici sul pianeta sono stati inizialmente documentati sulla base di studi condotti dalla sonda Voyager sulle lune di Encelado (Saturno) e Tritone (Nettuno). La ricerca attuale conclude che la regione analizzata è nata da processi vulcanici di ghiaccio di un tipo e di una scala che fino ad allora erano unici per Plutone.