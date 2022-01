Portaltic.-Unity acquisisce Ziva Dynamics, creatore di esseri umani digitali iperrealistici con machine learning

Madrid, 25 anni (Portaltic / EP)

Lo sviluppatore di videogiochi Unity ha acquisito Ziva Dyamics, una società specializzata nello sviluppo e nella creazione di personaggi virtuali iperrealistici utilizzando l’apprendimento automatico utilizzando la tecnologia di simulazione.

Acquistando Ziva, Unity intende democratizzare gli strumenti necessari per creare personaggi virtuali su piattaforme diverse, con l’obiettivo di fornire maggiori possibilità agli artisti visivi e consentendo loro di utilizzare la sua tecnologia per le loro creazioni.

“Creare esseri umani digitali che soddisfino la qualità e le dinamiche naturali necessarie per soddisfare veramente le nostre menti può essere un’impresa complessa e dolorosa, che richiede conoscenze esperte ed estrema tenacia. Ziva Dynamics sta lavorando per risolvere questo problema”, Unity Senior Vice President e General Manager Lo ha detto Mark Whitman in una nota.

Ziva è l’ultima acquisizione di Unity, dopo l’acquisizione dello studio di effetti speciali Weta Digital fondato da Peter Jackson; Sviluppo “software” presso 3D SpeedTree; Inoltre SyncSketch, Pixyz e RestAR.

L’azienda ha anche espresso l’intenzione di accelerare il processo di introduzione degli strumenti di un’altra delle sue società, Weta Digital, nella tecnologia 3D attraverso il cloud in tempo reale e con la potenza del machine learning di Ziva.

Emma è uno dei personaggi creati da Ziva Dynamics. Questo essere umano digitale altamente realistico ha rivelato come funziona e quali obiettivi l’unità intende raggiungere nel prossimo futuro con la tecnologia appena acquisita.

“Sono alimentato dall’ultima simulazione biomeccanica e lavoro in tempo reale in Unity”, afferma Emma, ​​​​che è alimentata dall’apprendimento automatico. Questo modello è stato addestrato su oltre 30 terabyte di dati 4D unici utilizzando il sistema di allenamento facciale ZRT Trainer.

Grazie a ciò, Emma può emozionarsi mostrando più di 72.000 gesti e può ottenere espressioni facciali completamente nuove. Inoltre, l’immagine ricevuta da questi robot dipende dalle condizioni di illuminazione, quindi si adattano ad esse per generare una sensazione più realistica.

Questa tecnologia ultra realistica non è solo possibile nei personaggi simili a quelli umani, ma è progettata per alimentare qualsiasi oggetto o per essere in grado di digitalizzare in alta qualità: dagli esseri umani alle creature, animali o vestiti.

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA ZIVA

Per creare e sviluppare i suoi personaggi virtuali, Ziva utilizza il software Ziva VFX per replicare e integrare la materialità dei tessuti molli umani, come muscoli, grasso o pelle.

Questa tecnologia si basa su pratiche biomeccaniche e ingegneristiche avanzate, la cui combinazione si traduce in completa autonomia e grande dinamismo per i personaggi CGI (Computer-Generated Imagery).

I dati di simulazione di Ziva possono essere utilizzati per addestrare creature e personaggi a interagire in ambienti diversi in tempo reale utilizzando ZivaRT. Questo sistema ci consente di ricostruire il comportamento delle distorsioni facciali non lineari dei personaggi con grande dettaglio e accuratezza.

Va ricordato che il lavoro di Ziva è stato portato al cinema in precedenti occasioni, come nel film Godzilla vs. King Kong e serie TV come Il Trono di Spade. Inoltre, i suoi risultati sono stati inclusi anche in videogiochi, come Senua’s Saga: Hellblade II di Senua Theory.