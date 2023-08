Come faccio a sapere se il mio account Google è stato violato?

Questa volta ti mostriamo in pochi passaggi tutto ciò che devi fare per scoprire se il tuo account Google è stato violato o meno.

Google ti fornisce diversi strumenti di sicurezza per consentirti di verificare se il tuo account è stato violato.

Hai qualche dubbio che il tuo account Google sia stato violato? Se la tua risposta a questa domanda è “SÌ”, Non è necessario essere un esperto di sicurezza informatica Per verificare se hanno accesso ad esso, ovviamente Google consente a qualsiasi utente di eseguire un controllo di sicurezzaScopri in modo semplice e veloce se il tuo account è stato violato.

Naturalmente è importante menzionarlo Google prende molto sul serio le situazioni in cui un account viene violatoPerché quando rileva che un dispositivo ha effettuato l’accesso senza autorizzazione, di solito avvisa il proprietario di quell’account “Sta succedendo qualcosa di molto strano.”.

Se ricevi una notifica sul tuo dispositivo mobile o account Gmail che lo dice Qualcuno ha effettuato l’accesso su un altro telefono cellulare o computerNon sarà necessario che tu esegua nessuno dei passaggi che ti mostreremo qui. Perché? perché Ti dirà che il tuo account Google è stato violato. In questo caso, dovrai cambiare urgentemente la password del tuo account Google.

Scopri se il tuo account Google è stato violato in questo modo

Dall’altro lato, Nel caso in cui Google non abbia pubblicato alcun avviso di sicurezza sul tuo cellulareOppure non hai nemmeno inviato un’e-mail al tuo account Gmail, devi eseguire una serie di passaggi per verificare se il tuo account è stato violato.

dal tuo dispositivo mobile

Hai un cellulare Android? Se la tua risposta è “SÌ”Puoi Scopri in modo semplice e veloce se il tuo account Google è stato violato, Come? Seguendo il tutorial che vi mostriamo di seguito:

La prima cosa che devi fare è Inserisci le impostazioni del tuo dispositivo mobile (a cui si collega il tuo account Google).

(a cui si collega il tuo account Google). Sotto Configura il tuo terminale, dovresti fare clic sull’opzione che dice “Google”.

Per questo, dovrai fare clic sul pulsante che dice Gestisci il tuo account Google.

Entra nella sezione che dice “protezione”è nelle schede che Google ti mostra.

Scorri il menu Sicurezza e trova la categoria denominata “i tuoi dispositivi”. Una volta trovato, cliccaci sopra.

In pochi secondi sarai in grado di vedere tutti i dispositivi che hanno avuto accesso al tuo account Google. Se non riconosci nessuno dei dispositivi elencati qui, Il tuo account Google potrebbe essere stato violato .

. Per impedire a qualcuno di continuare a utilizzare il tuo Account Google, dovrai eseguire questa operazione Clicca sul dispositivo che non riconosci Quindi dovrai fare clic sull’opzione che dice “Uscita”.

Quindi dovrai fare clic sull’opzione che dice “Uscita”. Infine, clicca nuovamente su “Uscita” Per impedire a questo dispositivo di accedere al tuo account Google.

dal tuo computer

La procedura da eseguire per verificare se il tuo account Google è stato hackerato da un computer è abbastanza simile a quella che ti abbiamo mostrato sopra. Naturalmente, per poter eseguire i passaggi che ti insegneremo di seguito, Dovrai accedere con il tuo account Google:

Devi prima entrare Sito web di gestione dell’account Google. Una volta aperta la suddetta pagina web, dovrai fare clic su di essa “protezione”opzione situata sul lato sinistro dello schermo.

Scorri fino alla sezione chiamata “i tuoi dispositivi”quindi tocca Gestisci tutti i dispositivi.

Dai un’occhiata a tutti i dispositivi che hanno accesso al tuo account Google. Se ce n’è uno che non conosci, dovresti fare clic su di esso.

Clic “Disconnettersi” In questo modo il dispositivo non potrà più utilizzare il tuo account Google.

Infine, dai una scelta “Disconnettersi” per disaccoppiare il dispositivo selezionato.

Non c’è altro da aggiungere a questo proposito, se mentre svolgi uno dei tutorial che ti abbiamo mostrato nell’elenco dei punti, scopri che uno o più dispositivi hanno avuto accesso al tuo account Google, Non basterà eliminarli. Se hanno i tuoi dati di accesso (e-mail e password), Dovrai cambiare la password del tuo accountOltre ad abilitare la verifica in due passaggi di Google.