iCloud Universal Clipboard è una delle migliori funzionalità dell’ecosistema Apple.

Scopri come copiare contenuti su un dispositivo e incollarli su un altro con questa straordinaria funzionalità dell’ecosistema Apple.

Te lo spiegheremo Utilizza gli Appunti universali di iCloud. Quando hai più dispositivi Apple in prestito, crei un ecosistema in cui le funzioni possono essere eseguite tra dispositivi, come, Appunti universali di iCloud. la funzione ci consente Copia il contenuto su uno dei nostri dispositivi e incollalo su un altro. così facile.

Sebbene Appunti universali di iCloud È una funzione attivata di default e ci sono una serie di aspetti di cui bisogna tenere conto, come ad esempio: I modelli compatibili e le condizioni che devono essere soddisfatte affinché funzioni o come funziona. Tutto questo ti racconteremo in tutto l’articolo.

Condizioni che devono essere soddisfatte affinché gli Appunti universali di iCloud funzionino

Come abbiamo detto, il Appunti universali di iCloud È una funzione che viene attivata di default quando hai più di un dispositivo Apple. Funzione di continuità che richiede diverse condizioni per poter funzionare correttamente:

Lui Wi-Fi e bluetooth Deve essere attivato. Funzione consegna Deve essere attivo. Impostazioni > Generali > HandOff. IL Devi aver effettuato l’accesso alla sessione iCloud Su tutti i dispositivi vogliamo farlo funzionare.

Come utilizzare gli Appunti universali di iCloud

Usa il appunti globali iCloud è piuttosto semplice. Semplicemente, È necessario copiare il contenuto In questione su una delle macchine e Attaccalo d’altra parte. iCloud si occuperà del suo rilevamento così potrai spostarti rapidamente da un dispositivo all’altro. vedi? Ti ho già detto che è facile.

la funzione lo consente Invia elementi (testo, immagini, collegamenti…) tra dispositivi in ​​modo rapido e semplice. È vero che se i file coinvolti sono piuttosto pesanti, il trasferimento potrebbe richiedere un po’ più di tempo, ma è altrettanto veloce.

Dispositivi che supportano gli Appunti universali di iCloud

Abbiamo visto Condizioni che devono essere soddisfatte Perché gli Appunti universali di iCloud funzionino, nonché la procedura per utilizzarli. Ora è il momento di vedere quali dispositivi sono compatibili con questa funzione:

iPhone 5 o successivo

iPadPro

iPad di quarta generazione o successiva

iPad Air o successivo

iPod touch 6a generazione o successiva

MacBook (2015 o successivo)

MacBook Pro (2012 o successivo)

MacBook Air (2012 o successivo)

Mac mini (2012 o successivo)

iMac (2012 o successivo)

iMac Pro

Mac Pro (fine 2013 o successivo)

Come puoi vedere, questo post Ha una grande compatibilitàPoiché è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi dell’azienda. iCloud Non solo ci permette di avere appunti tra i dispositivi, ma ci permette anche di condividere album fotografici da cui possiamo avere spazio di archiviazione illimitato sul nostro iPhone.