Grazie a questa applicazione potrai inviare file dal tuo cellulare ad altri dispositivi Apple

Grazie a WarpShare, puoi inviare file dal tuo dispositivo Android ad altri dispositivi Apple tramite AirDrop.

Samsung Galaxy S23 Ultra accanto a iPhone 14 Pro

Goccia d’aria Questa è ancora una delle funzioni più apprezzate dagli utenti dell’ecosistema Apple e uno dei motivi principali per cui non prendono nemmeno in considerazione la possibilità di rinunciare al proprio iPhone per i dispositivi Android. Per quanto riguarda Google sta promuovendo la sua alternativa ad AirDrop, Condividi con un parentel’eccellente funzionamento del sistema Apple tra i suoi dispositivi non ha ancora rivali.

Per questo motivo sulla scena Android sono presenti alcuni sviluppatori indipendenti Sto ancora cercando un modo per utilizzare AirDrop su Android. E poco a poco si avvicinano sempre di più.

WarpShare ti consente AirDrop su Android (più o meno)

Uno degli strumenti più recenti venuti alla luce è Posta di curvaturaUna delle prime applicazioni Ti consente davvero di utilizzare AirDrop su Android Per inviare file al tuo dispositivo Apple.

L’app è stata creata dal gruppo responsabile dello sviluppo di una delle ROM più popolari per Android, MoKee. Per lavorare, usa Lo stesso protocollo AWDL (Apple Wireless Direct Link) utilizzato da AirDrop sui dispositivi Apple.

così, L’app ti consente di inviare file dal tuo dispositivo Android al tuo dispositivo Apple tramite AirDrop, ma non il contrario. L’applicazione è open source e può essere scaricata completamente gratuitamente. Nei nostri test abbiamo potuto verificare che funziona perfettamente Purché sia ​​configurato correttamente. Per fare ciò, devi solo seguire questi passaggi:

Scarica e installa WarpShare sul tuo dispositivo Android. Sul tuo dispositivo Apple, imposta AirDrop su Tutti anziché Solo contatti per rilevare il tuo dispositivo Android. Assicurati che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi Sul tuo dispositivo Android, apri WarpShare e scegli il dispositivo Apple a cui vuoi inviare il file. Quindi seleziona il file che desideri condividere. Sul tuo dispositivo Apple, accetta di inviare il file e seleziona dove desideri salvarlo.

Questo è tutto. Sebbene non sia un sostituto efficace al 100% per AirDrop, Il procedimento è più che corretto E può essere molto utile per le persone che utilizzano dispositivi Apple e altri marchi nella vita quotidiana. Un’altra opzione è rivolgersi a NearDrop, un clone di Condivisione nelle vicinanze compatibile con macOS.

Scarica WarpShare (FDroid)