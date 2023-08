Come convertire la scheda SD nella memoria interna su Android

In questa guida ti dirò quali sono i passaggi che devi compiere per convertire la tua scheda SD in una parte della memoria interna del tuo dispositivo.

La scheda SD può essere utilizzata nei telefoni cellulari Android.

È sempre più difficile trovare telefoni che offrano il supporto per le schede SD. I produttori solitamente scelgono di includere almeno 128 GB di memoria interna e offrono alternative di archiviazione nel cloud. Questa situazione ha creato una possibilità Espandi la memoria interna utilizzando una scheda SD Sta diventando una funzionalità sempre più difficile da trovare sui dispositivi. Ma di cosa si tratta veramente?

E in questo articolo ti spiego cosa significa Converti la scheda SD nella memoria interna per AndroidCome puoi farlo e qual è il modo per sapere se il cellulare è compatibile con questa funzione. Ti darò tutte le informazioni di cui hai bisogno a riguardo.

Cosa significa che la scheda SD diventa memoria interna?

Per impostazione predefinita, quando una scheda SD viene inserita in un dispositivo Android, viene trattata come un dispositivo di archiviazione esterno. Quindi, sebbene permetta di espandere lo spazio disponibile per l’archiviazione dei file, SD Non viene utilizzato per l’installazione dell’applicazione e altre attività di sistema. O almeno non per impostazione predefinita.

La soluzione per evitare che questo diventi un problema è Converti la scheda SD nella memoria interna. In questo modo, il sistema smetterà di vedere l’unità come un’unità esterna e la tratterà come se fosse parte della memoria integrata del dispositivo.

Una scheda SD convertita in memoria interna non è più visibile nel modo tradizionale. quello Non è possibile inviargli file manualmente o eseguire altre operazioni. In realtà scompare dall’esploratore perché è stato incorporato nella memoria interna. Ciò che si ottiene con questa procedura è effettivamente l’espansione dello spazio di archiviazione.

Ad esempio, se hai un cellulare da 32 GB e inserisci una scheda microSD da 32 GB, avrai 32 GB per installare app e salvare file di sistema, come la cache delle app. Inoltre, avrai 32 GB per salvare foto, video e altri file. Tuttavia, quando si converte una scheda SD nella memoria interna, È come se il tuo cellulare avesse 64 GB E non 32 GB + 32 GB.

Considerazioni precedenti prima di convertire una scheda SD nella memoria interna

Ci sono due cose che devi tenere a mente in anticipo Converti la scheda SD nella memoria interna per il tuo terminale:

Bassa compatibilità . Questa procedura è rara oggi. Non solo ci sono meno telefoni cellulari che consentono l’utilizzo di schede SD, ma quelli compatibili di solito non ne consentono la conversione nella memoria interna.

. Questa procedura è rara oggi. Non solo ci sono meno telefoni cellulari che consentono l’utilizzo di schede SD, ma quelli compatibili di solito non ne consentono la conversione nella memoria interna. La carta è completamente cancellata . Per completare la procedura è necessario formattare la scheda SD. Prima di procedere copiate tutti i file su un altro volume per non perdere nessuna informazione.

. Per completare la procedura è necessario formattare la scheda SD. Prima di procedere copiate tutti i file su un altro volume per non perdere nessuna informazione. Archiviazione più lenta. La velocità del lettore di schede SD e della scheda stessa determina le prestazioni del dispositivo. Potresti vedere il messaggio La tua scheda SD è lenta.

Come convertire la scheda SD nella memoria interna su Android

La solita procedura per Converti la scheda SD nella memoria interna è il seguente:

Apri Impostazioni. Clicca su magazzinaggio. toccare Scheda di memoria. Se non appare, assicurati di averlo inserito correttamente. Apri il menu dei tre punti e toccalo impostazioni di archiviazione. Lui sceglie formato interno. Conferma di voler continuare con questa opzione Formato della scheda SD che appare nel menu a comparsa. Attendi il completamento del processo.

Da quel momento in poi la scheda SD sarà integrata nella memoria interna del dispositivo.