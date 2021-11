Gli umani hanno accelerato l’estinzione del mammut lanoso | Eurasia NNDC | Tecnica

Una nuova ricerca mostra che gli esseri umani hanno svolto un ruolo importante nell’estinzione lanudos mammut In Eurasia, dopo l’intervento dei cambiamenti climatici.

Un team internazionale di scienziati guidati da ricercatori di Università di Adelaide e Università di Copenaghenrivelato, “Kamino20.000 anni all’estinzione del mammut lanoso.

“La nostra ricerca mostra che gli esseri umani sono stati un fattore critico e cronico del declino dei mammut lanosi e hanno svolto un ruolo essenziale in quando e dove si sono estinti”.Il professor Damien Fordham, autore principale dell’Institute of Environment dell’Università di Adelaide, ha dichiarato in una nota.

“Utilizzando modelli informatici, fossili e DNA antico, abbiamo identificato gli stessi meccanismi e minacce che erano parte integrante del collasso iniziale e della successiva estinzione di mammut lanoso“.

Le impronte digitali dei cambiamenti passati nella distribuzione e nella demografia dei mammut lanosi identificati dai fossili e dal DNA antico mostrano che gli esseri umani hanno accelerato l’estinzione dei mammut lanosi di ben 4.000 anni in alcune aree.

Sappiamo che gli umani sfruttavano i mammut lanosi per carne, pelli, ossa e avorio. Tuttavia, è stato finora difficile svelare i ruoli esatti che il riscaldamento globale e la caccia umana hanno giocato nella loro estinzione».Ha detto l’assistente professore Fordham.

Sono sopravvissuti ai tagli migliaia di anni in più

Lo studio mostra anche che è probabile che lanudos mammut Hanno vissuto nell’Artico per migliaia di anni più a lungo di quanto si pensasse in precedenza, trovati in piccole aree di habitat con condizioni climatiche adeguate e bassa densità umana.

“La nostra scoperta della persistenza a lungo termine in Eurasia conferma in modo indipendente le prove del DNA ambientale pubblicate di recente che mostrano che il mammut lanoso vagava per la Siberia 5.000 anni fa.Lo ha affermato il professore associato Jeremy Austin dell’Australian Centre for Ancient DNA dell’Università di Adelaide.

Il professore associato David Nogis Bravo dell’Università di Copenaghen è coautore dello studio pubblicato sulla rivista messaggi di scienze ambientali. “Le nostre analisi consolidano e risolvono meglio il caso delle influenze umane che hanno portato al declino della popolazione e al crollo della megafauna dell’Eurasia durante il tardo Pleistocene”. Lei disse.

“Confuta anche la teoria prevalente che il cambiamento climatico da solo abbia spazzato via le popolazioni di mammut lanosi e che gli umani fossero limitati a cacciatori spietati. Sembra che le estinzioni di specie siano spesso il risultato di complesse interazioni tra processi minacciati.“.

I ricercatori affermano che il percorso verso l’estinzione del mammut lanoso è stato lungo e lungo, iniziato migliaia di anni prima dell’estinzione finale.

