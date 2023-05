WhatsApp rinnova il design dell’app per Android: questa è la sua novità

Il Whatsapp Porta tutti i tipi di notizie e modifiche alla sua piattaforma di messaggistica istantanea. Ad esempio, sappiamo che molto presto potremo inserire una password nelle nostre chat di WhatsApp per migliorare notevolmente la privacy all’interno dell’app.

E ora abbiamo appena scoperto che alcuni utenti di WhatsApp Beta possono già godersi il Nuova interfaccia WhatsApp Il che conferisce a questa piattaforma un bel lifting.

Come potrebbe essere altrimenti, vero? Amici di WaBetaInfo, Una fonte essenziale per tutto ciò che riguarda WhatsApp, quelli che Hanno scoperto questa novità nella versione 2.23.11.6 di WhatsApp Beta.

No, al momento non potrai accedere alla nuova interfaccia di WhatsApp

Ovviamente, prima di eseguire l’aggiornamento dell’app, dì che anche se sei un membro del programma beta di WhatsApp e hai aggiornato all’ultima versione, che corrisponde alla 2.23.11.6, temiamo molto che difficilmente avrai un nuovo design .

Principalmente perché, come indicato nel suddetto mezzo, sta attualmente raggiungendo alcuni utenti beta. accanto a, Alcuni utenti stanno anche affrontando arresti anomali costanti con il nuovo aggiornamento, Quindi non è una buona idea testarlo al momento.

Interfaccia Whatsapp / WaBeta Info

In ogni caso, possiamo vedere alcune modifiche attraverso le immagini postate dai ragazzi di WaBetaInfo che accompagnano questo articolo. come puoi controllare, WhatsApp cambia completamente l’interfaccia dell’applicazioneaggiungendo una nuova barra di navigazione per un accesso più rapido e conveniente a tutti i tipi di funzioni e opzioni.

Certo, non tutto va bene, perché, come ti abbiamo detto prima, alcuni utenti segnalano problemi con l’app dopo aver installato l’ultimo aggiornamento WhatsApp Beta.

Da quello che indicano, quando provi ad aprire l’app, questa viene bloccata e non può accedere alla chat, quindi non c’è modo di comunicare tramite questa app di messaggistica istantanea. Quindi, nella nostra raccomandazione, la cosa migliore che puoi fare è aspettare qualche giorno per vedere se questi problemi di stabilità vengono risolti.

Per quanto riguarda la nuova interfaccia, dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane, quindi è una questione di pazienza finché non potremo Prova il nuovo design di WhatsApp.