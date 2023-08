Così il primo registratore vocale per iPhone a utilizzare ChatGPT

Qualche settimana fa abbiamo parlato di un interessante registratore vocale per iPhone, pensato principalmente per registrare le chiamate che facciamo con il telefono. Ora abbiamo incontrato il primo di questi dispositivi che ci offrono una registrazione alimentata nientemeno che dalla moderna intelligenza artificiale, ChatGPT. E ti chiederai, perché vogliamo che l’intelligenza artificiale ci aiuti durante la registrazione delle chiamate vocali, beh, la verità è che è qualcosa che, come vedrai, ha molto senso perché può massimizzare appieno il beneficio. ti dirà tutti i dettagli su questo dispositivo di seguito.

Questa è la nota PLAUD, registrata con l’aiuto di ChatGPT

Questo dispositivo sembra molto simile ad altri registratori che abbiamo visto per iPhone. È attaccato al retro dell’iPhone tramite MagSafeQuindi devi solo avvicinarlo in modo che il registratore si attacchi immediatamente utilizzando i potenti magneti di cui dispone questo famoso sistema Apple. Inoltre, poiché è leggero, possiamo portarlo attaccato durante una chiamata senza sentirci troppo pesanti sulle mani. In effetti ha uno spessore di appena 3 mm, quasi nulla.

È specificamente registrato È dotato di ChatGPTCiò non significa che integri questo software nei suoi dispositivi, ma è l’applicazione compatibile con questo registratore che ci offre questa esperienza con l’intelligenza artificiale. Questo programma è responsabile della trascrizione di tutte le conversazioni attraverso l’intelligenza artificiale e di svolgere con essa molte attività produttive. Stiamo parlando, ad esempio, di creare riepiloghi delle chiamate da integrare nei nostri programmi, creare riepiloghi delle riunioni e aggiungere automaticamente tutto al nostro flusso di lavoro.

Perché questo dispositivo ha due funzioni, non solo quella di registratore, ma anche uno strumento di trascrizione che ci permette di convertire in testo qualsiasi conversazione intorno a noi, anche come diciamo, se si tratta di una semplice riunione in cui lasciamo la registrazione telefonica tramite questo MEMO PLAUD. Altre caratteristiche di questo interessante dispositivo sono lo spazio di archiviazione 64 GBche è sufficiente per risparmiare fino a 480 ore di registrazioni Di conversazioni e chiamate, si tratta ovviamente di diverse ore.

Questo dispositivo è inoltre dotato di tecnologia di cancellazione del rumore, che consente una registrazione delle chiamate cristallina, riducendo al contempo tutto il rumore ambientale che può verificarsi durante determinate chiamate. Un punto a suo favore è che questo registratore può funzionare anche con i telefoni Android, anche se ci manca una delle sue migliori caratteristiche, ovvero l’accoppiamento MagSafe. Questo strumento è già acquistabile su Indiegogo, dove si trova Al prezzo di 92 euro. Chi lo ha già ricevuto lo riceverà dal prossimo ottobre. Può essere acquistato in tre colori, nero, argento e oro rosa.