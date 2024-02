Ecco come appaiono le navicelle gemelle della NASA dirette verso i confini della Terra

Due nuovi mini-satelliti della NASA inizieranno a muoversi attraverso l'atmosfera terrestre entro pochi mesi, rilevando il calore disperso nello spazio. Le loro osservazioni dalle regioni più fredde del pianeta aiuteranno con la previsione Come cambieranno il nostro ghiaccioI nostri mari e il clima.

La NASA spiega che i cubesat, o CubeSats, delle dimensioni di una scatola da scarpe, includono una missione chiamata PREFIRE, che sta per Energia radiante polare nell'esperimento del lontano infrarosso. Grazie alla tecnologia sperimentata su Marte, il loro obiettivo è rivelare per la prima volta l'intera portata di pPerdita di calore dalle regioni polari della TerraCiò rende i modelli climatici più accurati.

PREFIRE, secondo Sally Younger della NASA, è stato sviluppato congiuntamente dall'agenzia spaziale americana e dall'Università del Wisconsin-Madison, con membri del team dell'Università del Michigan e dell'Università del Colorado.

Come dice Younger, la missione inizia con “il bilancio energetico della Terra”. Nel processo di bilanciamento planetario, idealmente quanto Energia termica Ciò che il pianeta riceve dal Sole sarà compensato dalla quantità irradiata dal sistema Terra nello spazio. Sottolinea che la differenza tra energia in entrata e in uscita “determina la temperatura della Terra e modella il nostro clima”.

In questo senso, il collaboratore della NASA commenta che le regioni polari svolgono un “ruolo chiave nel processo”, agendo come le alette del radiatore della Terra. Pertanto, il movimento dell'aria e dell'acqua, attraverso le correnti climatiche e oceaniche, porta al trasferimento dell'energia termica contenuta nelle regioni tropicali verso i poli, dove viene emessa sotto forma di radiazione termica infrarossa. Circa il 60% di questa energia fluisce nello spazio a lunghezze d’onda del lontano infrarosso che non erano mai state misurate sistematicamente prima.

PRFIRE può colmare questa lacuna. “Abbiamo la capacità di farlo Scopri alcune cose basilari “Parla di come funziona il nostro pianeta”, afferma Brian Drouin, scienziato e vice ricercatore principale della missione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

“Nelle proiezioni climatiche, molta incertezza deriva da ciò che non sappiamo sui Poli Nord e Sud e cosa Viene emessa una radiazione di efficienza “Nello spazio”, spiega, “l'importanza di questa radiazione non è stata compresa per gran parte dell'era spaziale, ma ora la conosciamo e intendiamo misurarla”.

Ogni satellite che Sarà lanciato dalla Nuova Zelanda con A maggio, a due settimane di distanza, trasporterà uno spettrometro termico a infrarossi. Gli strumenti progettati da JPL includono specchi e rilevatori dalla forma speciale per dividere e misurare la luce infrarossa. Il Mars Climate Sounder sul Mars Reconnaissance Orbiter della NASA utilizza una tecnologia simile per esplorare l'atmosfera e il clima del Pianeta Rosso.

Miniaturizzare gli strumenti per adattarli ai CubeSats è stata una sfida per il team di ingegneri PREFIRE. Hanno sviluppato un design in miniatura ottimizzato per le condizioni relativamente calde del nostro pianeta. I dispositivi pesano meno di 3 chilogrammi (6 libbre) e rilevano le letture utilizzando un dispositivo chiamato termocoppia, simile ai sensori presenti in molti termostati domestici.