Questa fascia media è incomparabile con uno sconto di 170 euro

Uno dei telefoni di fascia media più versatili nel panorama Android abbassa il prezzo, ma solo per un periodo limitato

Il retro del telefono Google Pixel 7a.

Grazie a questa offerta AliExpress Puoi ottenere Google Pixel 7a e risparmiare € 170. L'unica cosa che devi fare per ottenere la tariffa migliore è applicare Buono VTES50Non potrebbe essere più semplice. Inoltre, potrai usufruire della spedizione completamente sicura e gratuita. Non dovrai preoccuparti di nulla.

Notare che Il Google Pixel 7a è in vendita a 649 euroOra che il prezzo è sceso, è completamente una caramella. Se stai cercando un mid-range che possa fare tutto e non vuoi ricorrere alle solite opzioni, Questo Pixel è un'ottima alternativa. Ti diciamo tutto quello che devi sapere su di lui.

Google Pixel 7a Acquista su AliExpress: Google Pixel 7a

Acquista il cellulare Google ai migliori prezzi

Il design del nostro protagonista non lascia nessuno indifferente, è uno dei terminali più apprezzati sul mercato insieme ai fratelli Like GooglePixel8. Nella parte anteriore è presente uno schermo piatto 6,1 pollici, tecnologia OLED, frequenza di aggiornamento 90 Hz.

Il Google Pixel 7a si muove senza problemi ogni giorno e non riscontrerai problemi di prestazioni. Lui Tenditore 2 Google stesso garantirà che tutto funzioni come dovrebbe 8 GB di RAM Ti permetterà di lavorare con più applicazioni contemporaneamente senza perdere velocità.

La doppia fotocamera posteriore di questo Pixel ti consente di scattare foto di alta qualità, I cellulari Google dimostrano sempre il loro valore nel reparto fotografia. Siamo stati scelti Sensore principale da 64 megapixel E un Angolo ampio 13MP, tutto ciò di cui hai bisogno per esibirti al meglio ovunque tu vada.

Google Pixel 7a Acquista su AliExpress: Google Pixel 7a

Hai la possibilità di portarti a casa uno degli smartphone di fascia media più premium ad un prezzo scontato, un dispositivo in grado di offrire un'ottima esperienza d'uso. Ti assicuro che non c'è niente come Google Pixel, Mi sono innamorato da quando ho provato i mitici Google Pixel 3 e la mia storia d'amore con loro continua.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, Iscriviti al canale Andro4all ufficiale e approvato su WhatsApp.

Unisciti alla conversazione

Questo articolo suggerisce Obiettivo e indipendente Prodotti e servizi che potrebbero interessare i lettori. Quando un utente effettua un acquisto tramite i link specifici che compaiono in questa storia, Andro4all riceve una commissione. si unisce Al canale di transazione Andro4all Per conoscere prima di chiunque altro le migliori offerte.