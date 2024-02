Street Fighter 6 rivela la data di uscita del suo prossimo personaggio scaricabile, Ed

Street Fighter 6 di Capcom.

Il mondo dei giochi di combattimento è al suo meglio, tanto che molti descrivono gli ultimi mesi come una nuova “età dell’oro”. Con il lancio di grandi titoli come Combattimento mortale 1 E Tekken 8Oltre ad alcuni giochi di basso livello come Granblue Fantasy Vs: Rise E Sotto la notte del parto II Sys:Celes, Diversità e qualità hanno raggiunto livelli molto alti. E oltre a tutti questi titoli, come previsto, Combattente di strada 6, che continua ad aggiungere contenuti al gioco. In questo caso, si scopre Signor Dottil prossimo personaggio scaricabile, arriverà il 27 febbraio.

Capcom Finalmente è stata data una data di uscita Signor Dott Dopo aver rivelato a gennaio che il combattente sarebbe arrivato questo mese. In termini di stile di gioco, Signor Dott È cambiato in modo significativo rispetto alla sua apparizione nella partita precedente, poiché questa volta si concentra direttamente sulla sua condizione di pugile e non utilizzerà i calci, inoltre i suoi movimenti hanno controlli più semplici. Insieme a questo annuncio, sono stati rilasciati maggiori dettagli su cosa Signor Dott Porterà con sé. Da un lato, il pugile, che usa il potere psichico per migliorare la sua abilità in battaglia, arriverà con la sua tuta 2, ispirata al design che usava in Street Fighter V, il gioco in cui è apparso per la prima volta. accanto a, Capcom Ha rivelato che aggiungerà un nuovo scenario al gioco.

Ed sarà il terzo personaggio DLC ad unirsi al cast Combattente di strada 6 Dopo Rashid E Va bene Più tardi arriverà uno dei combattenti più famosi della serie, AkumaAnche se non si sa ancora esattamente quando verrà rilasciato. Tuttavia, il 25 febbraio, due giorni prima del suo rilascio Signor DottFinale Coppa Capcom. Oltre ad essere il primo torneo di giochi di combattimento ad avere un montepremi di 1 milione di dollari, si attendono notizie sui contenuti che verranno aggiunti dopo il lancio del gioco. Signor Dott. Combattente di strada 6 Sarà anche una delle partite chiave delle World Series Evo2024 Questo è luglio, un mese dopo il primo anniversario del gioco, quindi sarebbe il luogo perfetto per rivelare i piani per il secondo anno del gioco.

Combattente di strada 6 Disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Serie Xbox, Xbox Serie S E Computer.