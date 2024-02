Shaker o mixer per proteine ​​di cui ogni atleta ha bisogno

R. Gomez 14/02/2024 alle 13:36 Ora dell'Europa centrale







IL Bicchieri shaker per proteinechiamato anche Shakersono prodotti appositamente progettati per facilitare la preparazione e il consumo dei frullati proteici, che è essenziale ottenere Massa muscolare Dopo esercizi di forza.





È realizzato in plastica resistente, quindi soddisfa tutti i requisiti Norme sanitarie Privo di BPA (bisfenolo A), che storicamente è stato trovato nell'acqua in bottiglia, o altri ingredienti pericolosi per la salute.

Questi bicchieri sono solitamente dotati di un coperchio aderente e di una ciotola incorporata, come una pallina o una frusta a ventaglio, per evitare la formazione di spiacevoli grumi.

Inoltre, alcuni modelli hanno anche caratteristiche speciali, come scomparti aggiuntivi per conservare, ad esempio, la creatina, che è un altro integratore essenziale per aumentare la resistenza durante l'allenamento. da gli sport Abbiamo selezionato cinque bicchieri shaker proteici I più votati su Amazon.





Le migliori tazze shaker proteiche

Ferro massimo: Grato Best seller

Questo frullatore ha una capacità di 700 millilitri, perfetta per chiunque Bevanda proteica. Grazie al coperchio può essere portato ovunque senza il rischio che il contenuto si rovesci e macchi tutti i vestiti della borsa da palestra. Pertanto, è progettato per essere a prova di perdite. Contiene un filtro che impedisce la formazione di grumi. Lavabile in lavastoviglie.

Migliore nutrizione corporea: oltre 14.000 recensioni

Questo Grato Ha oltre 14.000 recensioni su Amazon, quindi eccola qui Uno dei preferiti dagli utenti. Ha un tappo a vite, con una speciale cartuccia filtrante in modo che non ci siano grumi nel tuo frullato proteico. Senza BPA. La sua capacità è di 700 millilitri.

Promix: Miscelatore automatico

È elettrico e Funziona con due batterie AA Quindi le proteine ​​si amalgamano perfettamente. Con 700 ml è resistente, inodore e privo di BPA/DEHP. E facile da pulire. Non può essere messo in lavastoviglie.

Rocketz: 9.000 valutazioni

Ha un sistema avanzato per evitare i blocchi. È molto sigillato per evitare perdite. È un prodotto di Di fascia alta Ciò non influisce sul suo prezzo, poiché è disponibile per meno di 14 euro. Tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione del frullatore sono privi di BPA, un composto chimico che può essere dannoso per la salute. Ha una garanzia di due anni.





Azione: Grato Quasi mezzo litro

Prodotto in Europa. Capacità 400 millilitri. Senza BPA. Può essere utilizzato nel microonde, nel congelatore o in lavastoviglie.

Come lavare un frullatore di proteine?

Sia a mano che in lavastoviglie (se opportuno), è essenziale pulire regolarmente le tazze di miscelazione per prevenire l'accumulo di batteri e odori sgradevoli. Si consiglia di rivedere le istruzioni specifiche per la cura di ciascun prodotto.