Samsung Translator funzionerà anche se chiami un telefono di un'altra marca

uno di Caratteristiche più impressionanti DottE il successivo Samsung Galaxy S24 Si chiamerà “Chiamata di traduzione dal vivo”. Uno strumento che ti permette di parlare qualsiasi lingua dal tuo telefono.

Stiamo parlando di uno strumento che funziona con le chiamate vocali sul telefono, e quello Debutterà con il supporto per inglese e spagnolo prima di aggiungere altre lingue come coreano e giapponese.

La “chiamata di traduzione dal vivo” sarà contrassegnata prima e dopo

La funzione Live Translate Call del Samsung Galaxy S24 consente a due persone che parlano lingue diverse di partecipare a una telefonata vocale. Come? Traduci ciò che dicono in tempo reale.

L'idea è che da quel momento in poi possano parlare senza problemiL'intelligenza artificiale di Samsung sarà responsabile della traduzione della conversazione da una lingua all'altra In tempo reale. Qualcosa che sembra impressionante.

Bene, abbiamo ottime notizie, perché sembra proprio di sì Non sarà uno strumento esclusivo per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Come accennato Dal Nikkei Asiauno dei prestigiosi media del settore asiatico, questo strumento di chiamata di traduzione dal vivo ti consentirà di chiamare telefoni non Samsung.

Ciò rimuove uno dei grandi dubbi che esistevano su questo strumento. Perché L'idea è molto buonaMa se può essere utilizzato solo tra i telefoni della serie S24, le limitazioni sono molto grandi.

Ma sembra che non sarà così. In questo modo, SSe utilizzi un Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra con Live Translate Call e chiami un telefono di un'altra marca, puoi continuare a utilizzare questo strumento.

Come indicato dai suddetti media. Entrambi gli interlocutori sentiranno la conversazione tradotta in tempo reale nelle loro orecchie. La traduzione può anche apparire come testo sullo schermo del telefono, quindi le opzioni sono molto complete.

Grazie a questo, La nuova funzionalità AI Live Translate di Samsung funzionerà sulle chiamate tra telefoni Galaxy e non Galaxy.

Naturalmente, per quanto riguarda la possibilità di vedere questa funzione nativa su altri telefoni Samsung, probabilmente la vedremo in futuro, ma sarà difficile per i modelli già sul mercato aggiungere questo strumento.

Il motivo principale Live Translate Call è basato sull'intelligenza artificiale e utilizza il modello di intelligenza artificiale Gauss generativo di Samsung E gli elaboratori dell'azienda forniscono le traduzioni sul dispositivo.

Quindi sarà compatibile solo con alcuni processori Samsung, ad eccezione del Samsung Galaxy S23, ad esempio.