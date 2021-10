Portatili a un prezzo competitivo su Amazon

Tutti i computer che utilizzano lo sviluppo Microsoft hanno accesso a un gran numero di applicazioni dal momento in cui vengono lanciati. Inoltre, usalo perfettamente di base Dal momento che tutti sanno esattamente come lavorare con questo sistema operativo. Inoltre, c’è anche qualcosa che è un filo conduttore in tutti i computer in vendita ora: la sua fine ha un file Qualità davvero buona Tanto attraente quanto leggero (considerando sempre le dimensioni dello schermo).

Computer portatili Windows 10 in vendita

Dopodiché, ti lasciamo diverse opzioni di acquisto che potrai sfruttare da casa in totale Affidabile Ed è un’ottima prospettiva di possedere un computer che puoi usare sia a casa che fuori (dato che è perfettamente nella sezione autonomia). Inoltre, gli sconti su Amazon sono molto entusiasmanti perché ti permettono di Ti fa risparmiare una buona quantità di Euro Puoi investire in qualsiasi altra cosa, come ottenerlo Estensioni per migliorare l’utilizzo del computer.

Lenovo ThinkPad E15

È l’opzione per tutti i terreni tra tutte quelle che abbiamo scelto perché questa è una squadra con uno schermo Full HD da 15,6 pollici E il suo hardware è più che sufficiente per eseguire Windows 10 come un orologio. Con una tastiera completamente localizzata e di alta qualità, la memoria SSD interna garantisce grandi prestazioni.

Adesso su Amazon potrai usufruire dello sconto del 19%, così potrai avere a casa questo laptop a 649,99 euro senza dover pagare nulla per le spese di spedizione.

Huawei MateBook D15

Un team consigliato da Amazon stesso perché offre una finitura di alta qualità perché il suo corpo in metallo è quello che fa Dispositivo abbastanza completo, permettendogli di essere una buona soluzione sia per i lavoratori che per gli studenti. Grazie allo schermo di alta qualità, la sua autonomia di oltre otto ore di utilizzo è una delle sue migliori affermazioni.

Non dovresti smettere di controllare lo sconto del 15% di cui puoi approfittare ora che ti consente di pagare solo 549 euro per ottenere questo laptop a casa il giorno successivo all’acquisto.

Del Vostro 3501

Il produttore nordamericano è una delle aziende che offre sempre laptop di alta qualità e un esempio è questo che ha uno schermo da 15,6 pollici dove puoi divertirti Eccellente qualità delle immagini E non è particolarmente fuori luogo quando si tratta di hardware. Include il sistema operativo Windows 10 Pro.

Al momento è possibile acquistare questo dispositivo a soli 499 euro, una cifra piuttosto bassa considerando che anche la sua tastiera è di ottima qualità.

Lenovo IdeaPad 1

Senza dubbio, è un’ottima opzione per coloro che sono meno esigenti, ma ciò non significa che non sia stato un buon acquisto una volta quando non hai grandi requisiti, ad esempio se stai cercando un computer ideale per studenti. bel design attraente Senza la mancanza di opzioni positive come la webcam integrata, il suo prezzo e il suo peso estremamente bassi sono una delle sue grandi caratteristiche.

Un’ottima opzione di acquisto al momento in quanto devi spendere solo 275 euro per ottenere questo laptop che fa parte di Prime a casa.

GIGABYTE AORUS 17G

Non può mancare un laptop progettato specificamente per ottenere il massimo dai giochi. Questa è un’apparecchiatura davvero potente perché il suo processore, ad esempio, è Intel Core i7 E la quantità della sua RAM non è inferiore a 32 GB. Con una grafica dedicata che garantisce un’ottima qualità dell’immagine, il suo schermo da 17,3 pollici a 300Hz è davvero buono.

Lo sconto su Amazon permette ora di pagare 2249 euro per acquistare questo laptop che non manca in Windows 10.

Le voci elencate contengono un link di affiliazione che riporta ad ADSLZone una piccola commissione su ogni acquisto. I prodotti qui mostrati sono stati selezionati dalla redazione per essere scontati, e il loro aspetto qui non ha nulla a che fare con eventuali accordi con i marchi.