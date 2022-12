Premier League: At-Nouri, disgustato dalla fortuna di Lopetegui al Wolverhampton

Julen Lopetegui ha, per il momento, mantenuto un record immacolato dalla panchina dei Wolves: Due partite, due vittorie. Debutta con una vittoria per 2-0 negli ottavi di Coppa di Lega contro Gillingham (quarta divisione) e prima in Premier Sconfiggi l’Everton (1-2) Il Santo Stefano.

Due vittorie hanno uno “schema” simile. Entrambi sono stati siglati con un gol, dopo il 90′, da Rayan Al-Nouri (Montreuil, 2001). L’ex terzino sinistro dell’Angers, indicato da L’Equipe come possibile sostituto di Marcelo al Real Madrid un anno fa, È diventata la mascotte di Lopetegui.

Premier League inglese (Giorno 17): Sintesi e gol di Everton-Wolverhampton 1-2

I dati lo confermano. Al-Nouri, arrivato al Wolverhampton nel 2021 per 11 milioni di euro, Aggiunge gli stessi gol (2) in due partite con Lopetegui che ha segnato nelle sue precedenti 86 partite da professionista.

La cosa divertente è che bretelle Della nazionale francese Under 21 – Può giocare anche per l’Algeria – Sono usciti dalla panchina. Al-Nouri è entrato per Diego Costa all’81’ contro il Gillingham e ha segnato la vittoria finale per 2-0 al 91′. Ho recuperato la palla, l’ho ricevuta da Hwang Hee-chan e ho segnato nell’area piccola.

Il numero “3” ha ulteriormente consolidato la sua reputazione di “punto di svolta” contro l’Everton.Inserito al 59′ da Hugo Bueno e il suo gol al 95′ ha permesso ai “lupi” di lasciare le “Lanterne Rosse”. In questa occasione, Pickford ha tirato dopo un rimbalzo guidato da altri due giocatori usciti dalla panchina: Matheus Nunes e Adama Trawer. Quindi ha festeggiato correndo come un indemoniato togliendosi la camicia. Non potrebbe importargli di meno che Craig Pawson gli abbia mostrato il relativo cartellino giallo.

Dal canto suo, Lopetegui era euforico: “Abbiamo cose da migliorare, ma siamo molto contenti. Tutte le vittorie contano, ma ora abbiamo bisogno di buone notizie. Questa vittoria gioverà alla nostra fiducia”.

Inoltre, sembra aver trovato un talismano: Ryan Nuri.