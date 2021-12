Con l’avvicinarsi della metà della stagione, poco prima della 17a partita di questo fine settimana, la pressione aumenta sulle panchine dei sottoclassificati in Serie A.

L’allenatore della Samperia (15°) Roberto de Aversa è apparso sulla sedia elettrica prima del derby contro il Genoa (19°), mentre il suo nuovo allenatore Andrei Shevchenko deve ancora trovare il modo, con un solo punto in quattro partite da quando è stato nominato.

Prima del derby, il presidente dello Zamboria, Massimo Ferrero, si è dimesso lunedì dopo essere stato arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta (estranea al club).

La pressione sull’Udinese (14°) non è diminuita, con il suo vice Gabriel Siofi seduto in panchina al posto di Luca Cotti, licenziato martedì, sapendo di essere stato battezzato nell’incendio, contro il capo della casa, il Milan, in Il sabato. , Ora è completamente concentrato sulla conquista dello Scudeto dopo essere stato eliminato dalle Coppe dei Campioni.

Anche Jose Mourinho non è sfuggito a questa tensione, avendo perso nove punti dalla top 4 contro l’AS Roma (7°) dopo le sconfitte contro Bologna (0-1) e Inter (0-3).

Tifosi, nonostante il tifo contro l’Inter lo scorso fine settimana, dovrebbe affrontare la reazione di Diego Motta contro La Spezia (17°) alle Olimpiadi lunedì, non essendo stato in ottima forma con tre sconfitte e un pareggio nell’ultimo torneo.

– La 17° giornata del Campionato Italiano di Calcio dal venerdì al lunedì (GMT):

– Venerdì:

(19:45) Genova – Samptoria

– Il sabato:

(14h00) Fiorentina – Salernitana

(17:00) Venezia – Juventus

(19:45) Udinese – Milan

– Domenica:

(11:30) Torino – Polonia

(14h00) Hellas Verona – Atlanta

(17h00) Napoli – Emboli

Sasulo – Lazio

(19:45) Inter – Cocleare

– Lunedì:

(19h45) AS Roma – Spezia

Classificazione: Punti JGEP GF GC Differenza

1. Milano 38 16 12 2 2 35 18 17

2. Inter 37 16 11 4 1 39 15 15 24

3. Napoli 36 16 11 3 2 34 12 22

4. Atlanta 34 16 10 4 2 35 19 16

5. Juventus 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Fiorentina 27 16 9 0 7 27 22 5

7. Roma 25 16 8 1 7 24 19 5

8. Lazio 25 16 7 4 5 32 30 2

9. Bologna 24 16 7 3 6 23 27 -4

10. Ciao Verona 23 16 6 5 5 32 28 4

11. Emboli 23 16 7 2 7 26 29 -3

12. Sassuolo 20 16 5 5 6 26 25 1

13. Torino 19 16 5 4 7 20 17 3

14. Udinese 16 16 3 7 6 21 27 -6

15. Samdoria 15 16 4 3 9 22 32 -10

16. Unione di Venezia 15 16 4 3 9 15 29 -14

17. Spezie 12 16 3 3 10 17 36 -19

18. Cocleare 10 16 1 7 8 17 30 -13

19. Genova 10 16 1 7 8 17 31 -14

20. Salerno 8 16 2 2 12 11 33 -22

arl / chc / psr