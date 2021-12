Programma e dove guardare la partita del Round 18

il lega fa il suo corso e questo venerdì 17 dicembreMisureranno le loro forze in Stadio Arechi

Salerno S InterNella partita corrispondente a Girone 18 campionato.

La Salernitana è entrata in campo dopo aver affrontato Fiorentina e Milan, mentre l’Inter ha giocato le ultime partite di Serie A contro Cagliari e Roma. Dopo la gara contro l’Inter, la Salernitana giocherà contro Udinese e Venezia. L’Inter, dal canto suo, giocherà contro Torino e Bologna.

Salernitana – Inter

Data, ora e dove vedere la diretta TV Salernitana – Inter

Prima del fischio d’inizio allo Stadio Arechi, Salerno occupare Sito n. 20 Dalla classifica del campionato italiano con 8 punti, mentre Inter occupare Centro numero 1 Dalla classifica con 40 punti. La vittoria, il pareggio o la sconfitta determineranno l’immediato futuro di entrambe le squadre in

Classifica Campionato Italiano. La partita inizierà alle 20:45.

(m. Champions League).

Finora, in Serie A, il bottino della Salernitana è di 11 obiettivi pere 37 Obiettivi della partita Questo significa 2 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte: l’Inter è entrata in campo dopo aver segnato 43 gol e subirne 15, ottenendo 12 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.

Finora nel torneo la Salernitana ha 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte in casa, mentre l’Inter ha 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta fuori casa.

Anche il sito La Vanguardia fornirà in diretta tutte le notizie della partita, minuto per minuto, dopo il fischio di apertura dell’arbitro. Controlla qui per il resto delle partite

Giornata della Serie A italiana, il

Calendario Salernitana, il

tabellone dell’Inter e il

Statistiche Serie A. Puoi anche dare un’occhiata Classifica Campionato Italiano.