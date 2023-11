Nuovi dettagli sulla separazione di Aitana e Sebastian Yatra: “Lei è devastata e non getta la spugna”

“Al momento siamo entrambi single. Ognuno di noi vive a modo suo, ma io la amo moltissimo e abbiamo vissuto una bellissima storia quest’anno”, con queste parole Sebastian Yatra ha confermato lunedì scorso la fine della sua storia d’amore con Aitana Ocaña. dopo diverse settimane di molte voci. Una separazione che l’ex vincitrice non gestirà affatto bene, come si evince dal discorso tenuto durante il suo ultimo concerto a Bogotà. Lo ha espresso tra le lacrime, dicendo: “Oggi non sto bene emotivamente”.

Ma cosa si sa di questa condizione? Chi ha deciso di interrompere la relazione? Secondo il portale “Informalia”, è stato Sebastian Yatra a voler porre fine al fidanzamento. L’entourage di Aitana conferma che il cantante è “devastato”. “A Siviglia il rapporto si è rotto. In Messico stanno cercando di ristabilirlo e non c’è alcuna possibilità. Alla fine è stato lui a farsi avanti e a prendere la decisione”.Confessano.

Lo hanno riferito anche i suddetti media Il giovane artista “non si arrende” e “spera nella riconciliazione”. Allo stesso modo, Environment afferma anche che Aitana è “molto sorpresa” dalla velocità di Sebastian Yatra nel confermare la separazione senza nemmeno consultarla o avvisarla prima.

“Qualcosa doveva succedere in Messico.”

Da “Vanitatis” sono stati in grado di comunicare con le persone intorno sia agli artisti che ai circoli Yatra e Aitana “Non posso credere a quello che è successo”. “Quando i Latin Grammy hanno dato la notizia che avrebbero potuto passare un brutto momento, ho chiesto loro se stavano ancora insieme e loro hanno detto di sì.”, come riportato dai suddetti media. Pochi giorni dopo l’appuntamento a Siviglia, l’ex coppia è stata avvistata insieme in Messico.

Era lo scorso 24 novembre quando Aitana ha attraversato l’Oceano Atlantico per iniziare il suo tour in America Latina. Il cantante è arrivato a Città del Messico Accompagnata da tutta la sua squadra, suo padre Cosme e ovviamente Sebastian Yatra. Lì si sono goduti qualche giorno di relax tra i vari impegni professionali, fugando le voci di una possibile crisi.

Per questo nessuno si aspettava che le parole del colombiano confermassero i peggiori presagi. “L’unica cosa che mi viene in mente è questa Qualcosa doveva succedere durante il suo soggiorno in Messico «Perché se prima di partire hanno detto che stavano bene, hanno passato giorni con le famiglie e sono stati visti insieme… non mi spiego un’altra possibilità», commentano quelli intorno a loro.

Allo stesso modo, da “Vanitatis” confermano che “non ci sarà alcun comunicato congiunto” sulla fine della loro storia d’amore. Sempre a bocca chiusa per quanto riguarda la sua vita personale, Aitana Ocaña ha scelto di utilizzare la stessa strategia che ha utilizzato quando ha rotto con Miguel Bernardo: Silenzio.