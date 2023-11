Forbes elenca il peso piuma messicano tra i leader più rilevanti sotto i 30 anni

Il cantante messicano Beso Bluma è entrato nella lista “30 Under 30” della rivista Forbes, che riconosce i talenti e le iniziative dei giovani sotto i 30 anni in diversi campi, come la musica, i social network o la tecnologia.

Forbes ha descritto l’artista come “una delle più grandi star del Messico”, poiché apporta un “tocco moderno” alla musica messicana regionale incorporando diversi stili musicali, come corridos, reggaeton e cumbia.

Beso Pluma (Guadalajara, 1999) ha raggiunto la fama nel 2023 grazie, anche, a Corredo Tumbado “Ella Baila Sola”, e da allora non ha smesso di raggiungere il successo, partecipando anche a una sessione musicale con il famoso produttore argentino Bezarab. .

In questa categoria sono state riconosciute anche le opere del portoricano Lucas Barbosa, presidente dell’etichetta discografica indipendente Rimas Entertainment, e di altri artisti come Gracie Abrams, Ethel Cain o la band Boygenius.

La rivista Forbes ha incluso 600 persone influenti provenienti da 20 settori diversi nella sua lista 2024: “Questa è una delle liste più diversificate e ambiziose fino ad oggi, soprattutto in termini di portata del loro lavoro e impatto della loro leadership”, ha sottolineato Kristen Stoller. Redattore capo della rivista Forbes Under 30, in una dichiarazione alla rivista.

Secondo Forbes, i giovani premiati in questa edizione hanno raccolto complessivamente 3,6 miliardi di dollari in beneficenza, e celebrità, artisti e creativi hanno più di 780 milioni di follower sui social network.

La copertina della rivista Forbes che accompagna l’elenco è l’artista reggaeton Bad Bunny, che ha fatto parte dell’edizione 2019 di “30 Under 30” e che la rivista ha elogiato, affermando che “tutto ciò che crea diventa un successo”.