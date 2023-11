Il successo internazionale di Belén Soto, la contemporanea cilena

La talentuosa giornalista e scrittrice cilena Belén Soto è in tournée internazionale per promuovere il suo libro “Il potere delle donne”. L’opera, che affronta i temi dell’emancipazione femminile, ha raggiunto lettori in diversi paesi di lingua spagnola, tra cui… Spagna, Argentina, Messico, Stati Uniti, Colombia, Uruguay e Perù.

L’impatto di “Mujer Power” è stato rafforzato dall’ampio elenco di attività e dalla copertura stampa intrapresa da Belén Soto come parte della promozione del libro. In Messico, in particolare, ha ricevuto una grande accoglienza. È stata intervistata da riviste famose come Cosmopolitan, Marie Claire, Vanidades, Vogue, Glamour e altre. Inoltre, è stata invitata a partecipare come relatrice al programma televisivo di Heraldo “This Morning” ed è apparsa sulla copertina della rivista Ambience.

Nello stesso paese, la giornalista ha preso parte a una tavola rotonda sulle donne e sull’emancipazione femminile per la rivista Glamour durante il mese di ottobre e ha tenuto una conferenza sul cancro al seno. “Il tempo che ho trascorso in Messico è stata una delle più grandi sorprese per me quest’anno. È un paese che mi ha accolto incredibilmente ed è diventato la mia seconda casa per continuare a sviluppare entrambi i miei hobby. Per il 2024, siamo già preparando progetti di cui spero presto di poter raccontare di più.” . Lo ha annunciato Belen Soto.

L’attrice è in tournée negli Stati Uniti con “Mujer Power”, dove il libro è già in vendita, appare nel popolare programma “Hoy día” sul canale televisivo Telemundo e partecipa come ospite a HOLA TV. Con il suo carisma e il suo messaggio ispiratore, Belén Soto è stata in grado di connettersi con un pubblico diversificato, rafforzando la sua posizione di opinion leader e sostenitrice dell’emancipazione delle donne.

“Donne forti”

Belén Soto non cerca solo di fornire strumenti diversi alle donne attraverso “Mujer Power”, ma lo ha fatto anche attraverso il grande schermo. Negli ultimi anni ha lavorato al documentario “Powerful Women”, che ha co-diretto con Gonzalo Ruiz e che ha debuttato al Festival mondiale del cinema di Cannes: Remember the Future, vincendo in categorie come “Miglior regista” e “Miglior film femminile”. ”. E “Miglior regista” Ottenendo il primo posto in più di 8 festival.

Nel suo primo capitolo, l’opera affronta la coraggiosa lotta delle donne keniane e la loro difficile realtà, evidenziando l’accesso limitato ai prodotti per l’igiene, le mutilazioni e le violenze sessuali. Il pezzo cerca di avere un impatto non solo in Cile, ma anche a livello internazionale. Powerful Women rivela che l’emancipazione femminile è una lotta continua e globale, che spera di commuovere il pubblico in tutto il mondo.

“Il tour mondiale del mio libro ‘Mujer Power’ è qualcosa che mi rende davvero grato. Oggi siamo negli Stati Uniti e il sostegno è stato sorprendente, soprattutto in termini di accoglienza come quella che ottengo in ciascuno di questi paesi. Oggi più che mai è necessario creare una comunità e sostenere reti tra noi, che è il mio obiettivo principale che cerco di creare attraverso i miei libri e i miei documentari. può contribuire in qualche modo”. Lo scrittore ha commentato.

Il potere delle donne è ora disponibile in tutto il mondo in tutti i paesi di lingua spagnola, rafforzando la sua presenza come opera rilevante che contribuisce al dialogo sull’emancipazione delle donne nella società di oggi.