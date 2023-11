“Real Estate” elogia una serie giovanile in “Underground Water”

Gli Estates, uno dei pilastri dell’indie rock di oggi, sanno come dare diverse buone notizie in una volta e hanno dato ai loro fan buone notizie in tre modi: un nuovo tour, una nuova canzone e, con essa, un nuovo album. Innanzitutto, il nativo del New Jersey ha pubblicato il singolo “Water Underground”, accompagnato da un video pieno di allusioni.

Perfettamente in linea con la chitarra indie più pura, i Real Estate hanno presentato il nuovo brano con un video musicale ispirato alla serie giovanile americana degli anni ’90 “Casa e casa”Quali sono i protagonisti della band stessa e chi sono i figli della famosa serie, Danny Tamberelli E Michael C. Maruna. Il video, registrato in un sobborgo del New Jersey, è stato diretto da Edmund Hawkins E con la direzione creativa del team che ha ideato la serie stessa.

Come abbiamo detto, la band non ha lasciato lì la sua lista di novità. La Real Estate Company ha annunciato il suo nuovo album “Daniele” (Domino, 24), che sarà il sesto full-length del gruppo e uscirà prossimamente 23 febbraioOltre ad annunciare un tour in Nord America l’anno prossimo. D’altra parte, vale la pena notare che l’album conterrà undici brani e sarà prodotto dal produttore vincitore del Grammy Award, Daniele Tashianche ha anche doppiato Kacey Musgraves.

