Tola Rodriguez non può che ricordare con grande nostalgia Javier Carmona: “Era l'amore della mia vita”

Tula Rodriguez non può fare a meno di ricordare Javier Carmona con grande nostalgia. (Video: YouTube di Anna Gianotti).

Tula Rodriguez Ha condotto una lunga intervista con lo YouTuber Christopher Gianotti, per il suo canale “Soy Gianotii” e lo spazio “Preguntas que arden”. Durante l'intervista si è parlato del nuovo compagno della padrona di casa nella sua vita e se si sarebbe risposata, qualcosa che le ha ricordato con grande nostalgia il suo defunto marito, Javier Carmona.

La Rodriguez non ha potuto fare a meno di ricordare suo marito con grande tristezza e amore, perché ha confermato di aver conosciuto con lui il vero amore. Javier Carmona e E dopo, non c'è nessuno che possa farla sentire di nuovo amata come ha fatto con il suo defunto marito e padre di sua figlia Valentina.

Tola Rodriguez è stato onesto con Giannotti Ha rivelato i sentimenti che prova ancora per il suo defunto marito. Il conduttore ha spiegato che una cosa è porre fine a una relazione per mille ragioni che possono esistere, ma è qualcosa di completamente diverso essere separati da qualcuno per tutta la vita mentre si è innamorati.

Tula Rodriguez parla della partenza di Javier Carmona. (tram/trasmissione)

“Era l'amore della mia vita. Ho incontrato l'amore della mia vita”, ha detto Rodriguez con profonda nostalgia, sottolineando che Javier Carmona non era solo il padre di sua figlia, ma anche il grande amore della sua vita.

Ecco perché l'ex vedetta ha commentato che è molto difficile per lei darsi una nuova possibilità con qualcuno perché i loro standard sono così alti. Inoltre non riusciva più a sopportare scene di gelosia o altro.

Tula Rodriguez è stata incoraggiata a parlare della sua situazione attuale con i figli del suo defunto marito, Javier Carmona. Lucas e Tadeo sono i fratelli maggiori dell'arrogante Valentina, e da qualche anno sono ai ferri corti per la questione dell'eredità del marito.

“Non abbiamo una comunicazione costante; Però ho detto a mia figlia Valentina che doveva invitare i suoi fratelli perché era una data importante come il suo quindicesimo compleanno, che era come un brunch”.

Per poi dire che alla festa della sorella ha partecipato anche il figliastro, Tadeo Carmona. Lucas inizialmente aveva indicato di avere in programma un viaggio per la stessa data, ma questo emerge dalle foto che la conduttrice ha postato sulle sue storie di Instagram.

Tula Rodriguez racconta come piange la scomparsa di Javier Carmona. | Informazioni/Instagram/Diffusione

“Lo stesso giorno Taddeo mi ha scritto e gli ho chiesto di dirlo alla famiglia perché Valentina voleva vederli. Sono arrivati ​​ed ero molto contento, non c'è nessun sentimento contro di loro o altro. Sono grato che siano andati perché il mio mia figlia era felice, il che rende felice Valentina”, ha osservato. “Mi rende così felice e ha conquistato il mio cuore”.