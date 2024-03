Putin ringrazia l'assistenza fornita alle vittime dell'attentato di Mosca

Putin ha dichiarato nel suo messaggio: “Ringrazio le squadre di medici, le ambulanze aeree, i membri delle unità speciali, i vigili del fuoco e i soccorritori che hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per salvare vite umane e tirare fuori le persone dal fuoco e dal centro del fuoco e del fumo”. .” Per il popolo russo dopo l'attentato che ha ucciso almeno 115 persone.

Venerdì, un gruppo di uomini armati che indossavano abiti mimetici ha aperto il fuoco nella sala concerti Crocus City Hall, situata nella città di Krasnogorsk, nella regione di Mosca, pochi minuti prima dell'inizio di un concerto di un gruppo rock russo. picnic.

Alla sparatoria è seguito un incendio che, secondo il Ministero delle Emergenze, ha interessato un'area di circa 13mila metri quadrati.

Secondo gli ultimi dati del Comitato investigativo russo, l'attacco, indagato come aggressione, ha provocato la morte di 115 persone, compresi minorenni.

A sua volta, il caporedattore del gruppo mediatico Rossiya Segodnya e del canale televisivo RT, Margarita Simonyan, ha dichiarato che ci sono già stati 143 morti.

Finora sono state arrestate 11 persone coinvolte nell'attacco, compresi i quattro aggressori che hanno aperto il fuoco sulla folla al Crocus City Hall. Secondo il Servizio di sicurezza federale, dopo l'attacco i terroristi hanno tentato di fuggire verso il confine tra Russia e Ucraina. Da parte sua, Kiev ha negato il proprio coinvolgimento nell'attacco.

Le autorità russe hanno cancellato tutti gli eventi pubblici e di intrattenimento previsti per i prossimi giorni. Mentre il 24 marzo è stata dichiarata giornata nazionale di lutto per le vittime.

Molti leader mondiali si sono dimostrati solidali con il popolo russo e hanno condannato l’attacco in termini più forti.

