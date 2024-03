Il passaporto spagnolo è attualmente considerato il migliore al mondo, il più forte, superiore al documento di paesi come la Germania e di gran lunga superiore a quello degli Stati Uniti. Quindi forse ti starai chiedendo, dove posso viaggiare senza visto come cittadino cubano-spagnolo?

Le possibilità sono grandi, perché oltre alle centinaia di paesi che ti apre un passaporto spagnolo, un passaporto cubano aggiunge altri paesi più in conflitto, come la Russia o la Bielorussia, e molti paesi africani e del sud-est asiatico.

Il passaporto spagnolo, ambito da molti cubani come simbolo di libertà e opportunità, è stato incoronato il “migliore e più potente” del mondo nel 2023, secondo VisaGuide.World Passport Index. Con questo risultato, la Spagna ha concluso l'anno con gioia, riempiendo di orgoglio i suoi cittadini che ora hanno potuto esibire la propria nazionalità con maggiore comodità durante i viaggi.

L'indice, che valuta la forza dei passaporti in base a diversi criteri, colloca il passaporto spagnolo al primo posto nel mondo, con un punteggio di 90,36 punti a dicembre 2023. Segue il passaporto di Singapore (90,29 punti) e quello tedesco. (90,26 punti).

Altre classifiche non lo collocano al primo posto, ma lo collocano tra i primi tre, ma il passaporto spagnolo è uno dei passaporti più forti al mondo.

Dove andare senza visto come spagnolo cubano

Per i cubani con passaporto spagnolo, questo risultato ha un significato speciale, perché apre le porte ad un mondo di possibilità e permette loro di godere di una maggiore libertà di movimento. Dove andare senza visto come cubano-spagnolo? Ad esempio, con questo documento si può entrare in 174 paesi per motivi turistici e senza bisogno di visto, per un periodo limitato, quasi sempre tre mesi al massimo.

COME esistente Il numero di paesi che deve visitare senza visto come persona cubano-spagnola è enorme, e lo lasciamo qui, i paesi che richiedono il visto come persona spagnola sono solo 24 paesi.

Richiedono il visto per gli spagnoli: Afghanistan, Algeria, Benin, Bhutan, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Cina, Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Ghana, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Nauru, Niger, Corea del Nord, Russia , Sudan. , Siria, Turkmenistan, Yemen. Come puoi vedere, se sei cubano, questo ti esenta anche dalla necessità di un visto, ad esempio, per entrare in Russia, tra le altre cose.

Quanto al resto del mondo, hanno libertà di azione. Qui escludiamo gli Stati Uniti, che da gennaio 2021 costringono gli spagnoli che sono stati a Cuba, o che vivono a Cuba, o semplicemente i cubani spagnoli, a recarsi nell'isola, a richiedere un visto turistico, e quindi il sistema ESTA non approvare. . Perché? Ebbene, perché Cuba è inclusa nella lista dei paesi che “sostengono il terrorismo”, secondo gli americani.