Secondo le immagini satellitari, l’Egitto sta costruendo un muro vicino a Gaza nel contesto di un possibile attacco a Rafah

L'Egitto sta costruendo un muro e livellando il terreno vicino al confine con la Striscia di Gaza in vista di un previsto attacco israeliano alla città di confine di Rafah, come hanno mostrato venerdì le immagini satellitari analizzate dall'Associated Press.

L’Egitto, che non ha riconosciuto pubblicamente l’azione, ha ripetutamente messo in guardia Israele dalle conseguenze dell’espulsione forzata di oltre un milione di sfollati palestinesi che si sono rifugiati a Rafah, nel quarto mese della sua guerra con il movimento ribelle di Hamas.

Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato venerdì che Israele “non ha alcuna intenzione” di spingere i civili palestinesi oltre il confine con l’Egitto. Ma i preparativi sul lato egiziano del confine, nella penisola del Sinai, indicano che il Cairo si sta preparando a questo scenario, che potrebbe mettere a repentaglio l'accordo di pace concluso con Israele nel 1979, che è una parte essenziale della sicurezza della regione.

Il governo egiziano non ha risposto venerdì alla richiesta di commento dell'Associated Press. In una dichiarazione rilasciata l’11 febbraio, il Ministero degli Esteri egiziano ha avvertito Israele del suo possibile attacco a Rafah e dello “sfollamento del popolo palestinese”.

Le immagini satellitari scattate giovedì da Maxar Technologies mostrano i lavori di costruzione del muro situato lungo l'autostrada Sheikh Zuweid-Rafah, a circa 3,5 chilometri (2 miglia) a ovest del confine con Gaza. Nelle foto si vedono gru, camion e quelle che sembrano barriere prefabbricate in cemento poste lungo la strada.

Queste immagini sono coerenti con quelle mostrate in un video distribuito dalla Sinai Foundation for Human Rights con sede a Londra il 12 febbraio. Il filmato mostra una gru che solleva muri di cemento lungo la strada.

La fondazione afferma che la costruzione “mira a creare un’area isolata e chiusa con rigide misure di sicurezza vicino al confine con la Striscia di Gaza, in preparazione per accogliere i profughi palestinesi in caso di esodo di massa”.

Nelle vicinanze, sembra che le squadre stiano livellando e sgombrando il terreno per scopi sconosciuti. Questo può essere visto anche nelle immagini scattate da Planet Labs PBC dell'area. Secondo il Wall Street Journal, che ha citato anonimi funzionari egiziani, sono in corso i lavori di costruzione di quella che viene descritta come una “recinzione di 20 chilometri quadrati” che potrebbe ospitare più di 100.000 persone.

Funzionari più conservatori del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno sollevato la possibilità di espellere i palestinesi dalla Striscia di Gaza, qualcosa a cui gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, si oppongono fermamente. Gaza, insieme alla Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est, sono le terre che i palestinesi vogliono per fondare il loro futuro Stato.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha detto venerdì che non ci sono piani per spingere i palestinesi in Egitto.

“Lo Stato di Israele non ha intenzione di evacuare i civili palestinesi in Egitto”, ha detto Gallant ai giornalisti. Ha aggiunto: “Rispettiamo e apprezziamo l'accordo di pace che abbiamo concluso con l'Egitto, poiché è la pietra angolare della stabilità nella regione e un partner importante”.

Un rapporto del Ministero dell’Intelligence israeliano, scritto appena sei giorni dopo l’attacco di Hamas a Gaza del 7 ottobre, in cui furono uccise circa 1.200 persone e più di 250 furono prese in ostaggio, conteneva una proposta per trasferire la popolazione civile dell’enclave costiera a Gaza. Israele. . Tendopoli nel Nord Sinai, e poi la costruzione di città permanenti e di un corridoio umanitario a tempo indeterminato.

Da allora, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, la guerra tra Israele e Hamas ha devastato vaste aree del territorio di Gaza e ucciso più di 28.600 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e minori.

Joseph Federman ha contribuito da Tel Aviv, Israele.