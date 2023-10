Quando arriverà il nuovo concorrente di iPhone e Pixel?

La fascia più alta del mercato degli smartphone sta diventando interessante. In poche settimane si sono verificati diversi lanci che renderanno le cose molto difficili ai consumatori che desiderano acquistare un nuovo telefono cellulare. Il lancio di iPhone 15 e Pixel 8 è solo l’inizio, poiché questa settimana potremo vedere lo Xiaomi 14.

I produttori non vogliono restare indietro rispetto a questa tendenza e molti hanno deciso di sviluppare i loro lanci per competere direttamente con Apple e Google. Ad esempio, si dice che Samsung introdurrà il nuovo Galaxy S24 un mese prima del solito, nel tentativo di impedire ai suoi concorrenti di rubare quote di mercato.

Il caso di Xiaomi è ancora più estremo. Lo Xiaomi 13 è stato presentato all’inizio di dicembre dello scorso anno in Cina, quindi non si aspettavano notizie sulla nuova generazione almeno per qualche settimana; Quindi è stata una sorpresa quando Xiaomi ha confermato ufficialmente lo Xiaomi 14 con fotocamere Leica e HyperOS.

Lo Xiaomi 14 è qui

In effetti sembra un po’ presto per Xiaomi lanciare un nuovo cellulare, e così è; Il mercato spagnolo ha ricevuto lo Xiaomi 13T qualche settimana fa ed è già “obsoleto”. Ma questo cambiamento di date fa parte della strategia dell’azienda, che vuole eliminare l’importanza di Apple e Google nel suo mercato principale, la Cina.

Ciò è stato confermato ufficialmente La data di presentazione dello Xiaomi 14 sarà il 26 ottobreCioè, giovedì della stessa settimana. È stata annunciata un’altra immagine del dispositivo, in questo caso che mostra le cornici e l’angolo in alto a sinistra del gruppo fotocamera. Non è molto, ma sembra chiaro che le fotocamere occuperanno più spazio sul retro del dispositivo. Inizialmente verranno lanciati due modelli, lo Xiaomi 14 e lo Xiaomi 14 Pro, dal design simile ma con fotocamere e componenti differenti. Come al solito, il modello Ultra arriverà mesi dopo.

Si tratterà di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro I primi telefoni basati su HyperOS, il nuovo sistema operativo dell’azienda. Utilizza ancora il sistema operativo Android e le prime immagini di HyperOS mostrano un’interfaccia molto familiare agli utenti MIUI, ma si tratta di un lancio più significativo per quello che rappresenta per il futuro dell’azienda e la sua espansione in altri prodotti come le auto elettriche .

Tecnicamente si sono già verificate diverse fughe di notizie; Il più importante è il materiale promozionale del telefono Xiaomi 14 Pro, che ne rivela i dettagli tecnici. Il mago, come previsto, lo sarà Il più potente disponibile su Android; Questo sarà probabilmente il telefono cellulare che farà debuttare lo Snapdragon 8 Gen 3, che potrebbe debuttare anche questa settimana. Per controllare un simile “mostro”, lo Xiaomi 14 Pro avrebbe dovuto avere un raffreddamento a liquido integrato “a livello aerospaziale”. Lo schermo utilizzerà un pannello AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2K con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, e nelle fotocamere, la collaborazione con Leica sarà l’eroe, oltre al sensore principale Sony IMX 989 con una risoluzione di 50,3 megapixel e una dimensione di 1 pollice.

