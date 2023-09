Starfield è in vendita da una settimana e c’è già un velocista da completare in meno di tre ore

Il conto alla rovescia per il lancio ufficiale di Starfield è iniziato. Sarebbero passate solo poche ore prima che il thriller fantascientifico di Bethesda arrivasse su Xbox Series e PC senza dover acquistare le proprie versioni ad accesso anticipato, cosa che ha fatto il gioco. Microscienziato veloce.

Si può vedere che in questi giorni ha dato molto a questa avventura spaziale, perché in meno di una settimana è riuscito a completare questo frenetico viaggio in meno di tre ore. È riuscito esattamente a finire la campagna Tempo record di 2:51:42Come potete vedere nel seguente video che ha pubblicato sulla sua pagina account YouTube.

E anche se il tempo che ha trascorso lì è sorprendente, non ha intenzione di arrendersi, quindi ha intenzione di farlo Scopri nuovi errori o modi per muoverti più velocemente È ancora nel corso dell’avventura, quindi probabilmente vedremo record migliori nel giro di pochi giorni o settimane, soprattutto quando più persone avranno accesso al gioco.

Infatti a pag speedrun.com Nessuna categoria è stata ancora specificata, in quanto indica che sarà concesso agli utenti tempo fino al 20 settembre per caricare i propri tempi. Comunque, campo stellare È uno di quei giochi a cui puoi fare tranquillamente, qualcosa che puoi fare fin dal primo mattino del 6 settembre.

