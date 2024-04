Il prezzo del servizio di abbonamento premium di Rockstar, GTA+, aumenta del 33% in Spagna

In Marzo 2022 Rockstar ci ha sorpreso lanciando un servizio di abbonamento premium chiamato GTA+ Il che avrebbe permesso ai fan di Grand Theft Auto di godere di ogni tipo di contenuto, soprattutto grazie ai giocatori GTA in linea Avrei ricevuto premi come denaro virtuale aggiuntivo, automobili, cosmetici o la possibilità di partecipare ad eventi esclusivi.

Finora Rockstar non ha modificato il prezzo del suo servizio di abbonamento Ma, tuttavia, qualche giorno faHo deciso di aumentarne il costo In tutto il mondo segue la tendenza di altri servizi premium, sia nel mondo dei videogiochi, dei film o delle serie.

Nel caso specifico di In Spagna il prezzo di GTA+ è aumentato del 33%, passando da 5,99 dollari al mese a 7,99 dollari al mese su PS5 e XSX. (Piattaforme su cui è disponibile). Questo aumento è simile negli Stati Uniti, ma nel Regno Unito il prezzo aumenta del 40%, da 4,99 sterline a 6,99 sterline.

Vale la pena notare che GTA+ ha solo una modalità mensile (Nessun costo trimestrale o annuale) Oltre ai premi GTA Online, ti consente di divertirti con giochi come Grand Theft Auto: La Trilogia – Edizione Definitiva (PS5 e XSX), Red Dead Redemption (PS5 e XSX) o GTA: Storie di Liberty City (iOS e Android). Inoltre, quest'anno il servizio includerà due classici Rockstar come Bullo E Niente noir.

Aumento di prezzo.. Stai pensando a GTA 6?

L'aumento di prezzo per GTA+ potrebbe Un luogo in un momento crucialepoiché molte voci e anche una La presentazione commerciale di Rockstar indica un lancio GTA 6 Si terrà all'inizio del 2025 e si prevede che con l'arrivo della nuova GTA l'interesse per questo servizio premium potrebbe aumentare.