Fa male anche ai fan di PS5 essere tristi per l’esclusività

Pochi giorni fa, i possessori della versione premium di campo stellare Tuffati nel nuovo gioco di ruolo spaziale di Bethesda con accesso anticipato. Il lancio ufficiale Per tutti i giocatori che non hanno ottenuto l’accesso anticipato, era il 5 settembre 2023Tuttavia, il gioco sarà disponibile solo per Xbox Series X/S e PC e, come tutti sappiamo, non è previsto il rilascio per PS5.

com.jeuxvideo Intervistato da Pete Hines, responsabile della pubblicazione presso Bethesda Softworks, durante la Gamescom 2023. Nell’intervista, E gli hanno chiesto se fosse preoccupato per le vendite del gioco perché non sarebbe uscito su PlayStation 5al che ha risposto così:

Negli Stati Uniti, Game Pass Ultimate costa $ 17. A quel prezzo, senza dover possedere una console, puoi collegare una console alla tua TV Samsung e giocare campo stellare. Game Pass mi sta facendo impazzire! Sono un vecchio, nato quando non c’erano i videogiochi, non c’erano le console, non c’erano i computer e non c’erano i cellulari. Il fatto che non sia necessaria nemmeno una console per giocare al più grande gioco di Bethesda mai realizzato su Xbox garantisce un incredibile livello di accessibilità.”

A questo proposito, ha anche raccontato come è stata la sua esperienza con il servizio cloud Xbox:

Puoi eseguirlo su qualsiasi cosa che esegua un browser. L’ho provato su un Kindle Fire, su un telefono. Fai clic sul collegamento cloud e giochi a Starfield. Quindi, se sei un giocatore PlayStation, ovviamente non giocherai sulla tua PlayStation.”

Esiste una soluzione per i giocatori PS5 per giocare a Starfield

Ha anche fatto una sorta di raccomandazione per i giocatori che non hanno una Xbox, concentrandosi sugli utenti PS5:

“I giocatori PlayStation possono giocare all’intero catalogo Xbox Game Pass per $ 17 al mese, il che non è poi così poco. Possono giocare a Starfield, Forza e qualunque cosa vogliano. Possono giocare a casa o al lavoro grazie al cloud basato su browser. (…) Per noi è strano, perché nel corso della nostra esistenza ci è stato chiesto di pagare il prezzo intero per giocare ai nostri giochi. Non c’erano abbonamenti, ma ora lo adoriamo.”

Già nel giugno 2021, poco dopo l’E3, Heinz si era espresso sull’argomento. Gli fa male che i fan di PS5 siano tristi, ma non si è scusato per l’esclusività.

Tuttavia, quasi tutto avrebbe potuto essere diverso e i giocatori PC e Xbox avrebbero avuto il vantaggio dalla loro parte. Phil Spencer, presidente di Xbox, Lo ha spiegato campo stellare È diventato quasi un titolo Esclusivo per PS5: Presumibilmente Sony stava già negoziando un accordo, ma poi è intervenuta Microsoft.