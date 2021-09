The Crew: Orlando, il presunto nuovo capitolo della saga di corse di Ubisoft, sta trapelando

Ubisoft Può già funzionare sul nuovo lotto di franchising l ‘equipaggio, epico corse arcade che è nato nel 2014 con l ‘equipaggio E che ho ricevuto una continuazione, Equipaggio 2, nel 2018. Lo studio Ivory Tower, responsabile dello sviluppo di questa IP, stava per lavorare su un nuovo fantastico DLC per questa seconda puntata, ma secondo le informazioni di diversi addetti ai lavori Il progetto prenderà peso per diventare Equipaggio: OrlandoConsegna completamente indipendente.

Prima si sono ritirati Immagini DLC per Equipaggio 2 che si chiamava appunto, Squadra 2: Orlandoe cosa sarà? Situato alle Hawaii Concentrandosi sulle competizioni tra squadre con cambi di veicolo in tre diverse fasi che riuniscono un totale di 100 giocatori. La produzione di Project Orlando, il nome in codice di questa espansione, era in una fase di sviluppo piuttosto avanzata, ma alla fine si è deciso di dargli più risalto e di farne la prossima puntata del franchise.

Il dall’interno Tom Henderson Ha fornito informazioni su questa perdita. Secondo le loro fonti, i responsabili del Equipaggio 2 Non erano completamente convinti del risultato finale di quel sequel e decisero di riavviare il franchise in grande stile. Idea della torre d’avorio Espandi completamente la formula originale, che è qualcosa per cui hanno scelto un altro motore per lo sviluppo del gioco. Henderson insiste che non è un DLC per Equipaggio 2Ma è un gioco completamente nuovo. Attualmente progetto Sarà in pre-alpha e non avrà una data di uscita.

Non ne sono sicuro. Da quello che ho sentito, non erano contenti di The Crew 2 e hanno semplicemente sistemato tutto… quindi questa è una possibilità. -Tom Henderson (_Tom_Henderson_) 24 settembre 2021

Progetto Orlando È uno dei giochi che sono apparsi in elenco filtrato a partire dal GeForce ora Che Nvidia ha detto che includeva molto “titoli speculativi”.