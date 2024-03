Quando ha piovuto per due milioni di anni

Nonostante questi giorni di tempeste di neve e pioggia apparentemente senza fine che si sono diffuse in tutta la Spagna, vale la pena ricordare che c’è stato un tempo sulla Terra in cui ha piovuto quasi ininterrottamente per due milioni di anni. Un fenomeno noto come Un evento di pioggia carnica o crisi carnica. Per molti esperti è stato responsabile… Ascesa dell’era dei dinosauri Che durerebbe 165 milioni di anni. Stiamo parlando delle piogge acide e dei gas serra che aumentano le temperature, la somma degli ingredienti che hanno spazzato via le specie meno adatte. Un evento accaduto 232 milioni di anni fa. Sebbene il capitolo più famoso dell’estinzione di massa sia quello del meteorite che spazzò via i dinosauri, gli scienziati confermano che questo evento potrebbe aver causato l’annientamento dei dinosauri.Ha ucciso molte specie così come ha fatto l'asteroide gigante.

Due gruppi di scienziati hanno analizzato i depositi clastici di arenaria grigia e silicei accumulatisi a seguito delle continue piogge e che erano rimasti sepolti Profondità che coincide con i tempi pre-dinosauri Diventare proprietari e padroni della terra. Nel 1973 Wolfgang Schlager e Wolfgang Schullenberger pubblicarono uno studio in cui discutevano i risultati rinvenuti in un campione di rocce sedimentarie delle Alpi orientali. Negli anni '80, altri due scienziati, Alistair Rovell e Michael Sims, fecero una scoperta simile nel Regno Unito. Altre prove sono state trovate non solo in Europa, ma anche in Asia, Australia o America. le ragioni L'origine dell'evento della pioggia Carnea si è verificata dopo lunghi periodi di siccità. Secondo l’ipotesi della maggioranza è questo il motivo Una massiccia eruzione vulcanica dalla grande provincia vulcanica di RangelinA. Un luogo che si estende dall'Alaska centro-meridionale fino alla costa della Columbia Britannica. L'eruzione ha rilasciato grandi quantità di vapore acqueo, che ha contribuito alla formazione di nuvole, che a loro volta hanno portato a forti piogge. I gas rilasciati dal vulcano potrebbero causare un riscaldamento significativo dell’atmosfera, mentre gli oceani diventerebbero più acidi. La faccia della terra è cambiata Quando le esplosioni, che furono cinque, cessarono, le temperature continuarono a salire. READ E oltre! Frank Rubio batte il record di tempo trascorso nello spazio Studio pubblicato in Giornale della Società Geologica Racconta uno scenario grandi sparizioni, E la conseguente diffusione di una copertura vegetale in abbondanza. “Sulla scia dell’estinzione di massa delle piante e degli erbivori sulla Terra, i dinosauri hanno assunto un ruolo centrale, espandendosi rapidamente in diversità, influenza e portata globale”, afferma l’articolo. All'inizio di questo evento piovoso, i fossili erano solo rappresentativi 5% Dei vertebrati terrestri. Alla fine la percentuale è salita a 90%. Pur consentendo anche ai lepidosauri di evolversi, sono gli antenati dei moderni serpenti e lucertole o gli antenati dei mammiferi, così come del plancton e dei coralli. Tutto ciò fa sì che questo sia un evento Uno dei più importanti nella storia della vita.

