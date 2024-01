Le spedizioni globali di celle solari di Tongwei superano i 200 GW, classificandosi al primo posto nel settore

Tongwei, in qualità di produttore leader a livello mondiale di silicio cristallino e celle solari di elevata purezza, ha battuto ancora una volta nuovi record nel settore. Entro la fine del 2023, le spedizioni cumulative di batterie in tutto il mondo avevano raggiunto i 200 GW, con una quota di mercato globale del 15%, classificandosi al primo posto nelle spedizioni globali per sei anni consecutivi.

Dietro questo risultato si celano i continui sforzi di Tongwei nella progettazione verticalmente integrata della catena industriale del fotovoltaico, nonché la sua ferma determinazione nell'innovazione tecnologica e nell'espansione della capacità.

Le celle fotovoltaiche da 200 GW saranno in grado di produrre 277,4 miliardi di kilowattora di elettricità con energia pulita e ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 182,12 milioni di tonnellate.

Ciò equivale a soddisfare il consumo energetico di 164.302 milioni di case in aree urbane e rurali per un anno, risparmiando 83.636.100 tonnellate di carbone convenzionale ogni anno o piantando circa 997.231 ettari di foresta e 1.820 milioni di alberi. Queste cifre dimostrano pienamente il significativo contributo di Tongwei alla promozione della transizione energetica globale e alla lotta al cambiamento climatico.

Attualmente, l’industria del fotovoltaico sta attraversando un periodo di rinnovamento e iterazione tecnologica. Con una visione globale e visioni lungimiranti, Tongwei svolge pienamente il suo ruolo di impresa “catena chiave”, accelerando la costruzione di una catena di innovazione per l’industria fotovoltaica in silicio cristallino e creando un ecosistema di innovazione.

Il 30 novembre 2023 è stato lanciato ufficialmente il progetto Tongwei Global R&D and Innovation Center, dedicato alla costruzione di un centro di ricerca e sviluppo aziendale nazionale con forti punti di forza tecnologici. Alla fine del 2023, Tongwei ha richiesto un totale di 1.917 brevetti, comprese 1.756 domande di brevetto nazionale e 1.069 concessioni di brevetti, portando avanti il ​​suo sviluppo con l'innovazione scientifica e tecnologica.

In termini di distribuzione della capacità produttiva, Tongwei aumenta costantemente i propri investimenti. I lavori di costruzione della quarta fase del progetto della base di Meishan stanno procedendo efficacemente e, una volta completata, diventerà la più grande base per la produzione di celle di silicio cristallino al mondo. Secondo il piano di capacità dell'azienda, Tongwei raggiungerà una capacità produttiva di 130-150 GW nel 2024-2026.

Anche nel settore dei materiali siliconici, Tongwei ha fatto nuove scoperte. Alla fine del 2023, Tonghui ha firmato un accordo con il governo di Ordos nella Mongolia Interna per costruire il progetto di integrazione del Pilastro Verde con un investimento di 28 miliardi di CNY (3,9 miliardi di dollari).

Il progetto è diviso in due fasi di costruzione, con la produzione annuale del progetto che raggiunge 500.000 tonnellate di substrato verde (silicio sintetico), 400.000 tonnellate di silicio cristallino di elevata purezza e infrastrutture di supporto.

Si prevede che ciascuna fase di costruzione durerà dai 15 ai 18 mesi e verranno compiuti sforzi per completare la prima fase del progetto e metterlo in produzione entro la fine di dicembre 2025, con il suo lancio determinato in base alle condizioni di mercato. Questa serie di misure migliorerà la competitività di Tongwei nelle fasi a monte della catena industriale del fotovoltaico.