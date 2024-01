24 gennaio 2024

Relatore speciale sui diritti economici, sociali, culturali e ambientali [email protected]

Washington, DC – La Commissione interamericana sui diritti umani (IACHR), attraverso l’Ufficio del Relatore speciale sui diritti economici, sociali, culturali e ambientali (RESERC), invita gli Stati membri dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS), organizzazioni, istituzioni accademiche, organismi internazionali per i diritti umani e altre parti interessate, a partecipare attivamente alla formulazione del piano d'azione per il periodo 2024 – 2026. Tale partecipazione sarà effettuata mediante la compilazione di un questionario online, le cui risposte saranno fondamentali per strutturare le nostre iniziative e i nostri obiettivi futuri.

La consultazione online mira a raccogliere opinioni e suggerimenti dagli Stati membri dell'OAS e da enti non governativi, al fine di migliorare l'efficacia di SRESCER nel suo lavoro. L’obiettivo è affrontare strategicamente le sfide emergenti nel campo dei diritti economici, sociali, culturali e ambientali (DESCA) nelle Americhe. Inoltre, cerca di esplorare opportunità per sviluppare iniziative di collaborazione. Questa indagine è una delle numerose forme di consultazione condotte da SRESCER per identificare proposte, strategie e argomenti prioritari relativi a ESCER nel contesto delle Americhe.

Il nuovo piano d’azione sarà il pilastro che guiderà la gestione di SRESCER attraverso l’istituzionalizzazione degli assi e delle priorità d’azione nel periodo 2024-2026. Per prepararlo, verrà effettuata una diagnosi della situazione e verranno definiti obiettivi e aspettative relativi al ruolo del relatore al fine di identificare le innovazioni necessarie che SRESCER richiede per continuare a rispondere alle sfide legate a ESCER nelle Americhe.

Questo processo è a sua volta articolato con i Principi Guida del Piano Strategico della Commissione Interamericana dei Diritti Umani per il periodo 2023-2027, che è anche in linea con l’Agenda 2030 e con i mandati dell’Assemblea Generale dell’OAS per quanto riguarda le questioni economiche. , diritti sociali, culturali e sociali. Questo approccio consente all’Ufficio del Relatore Speciale di rafforzare le sinergie tra i vari mandati, funzioni e meccanismi della Commissione interamericana sui diritti umani, con l’obiettivo di promuovere e proteggere efficacemente i diritti economici, sociali e culturali nelle Americhe.

Per partecipare alla consultazione è necessario rispondere al questionario al seguente link, che sarà valido fino alle 23:59 GMT-5 del 4 febbraio 2024. Le risposte possono essere inviate via email al seguente indirizzo: [email protected]. Includere nell'oggetto dell'e-mail: “Piano d'azione del sondaggio sulla consultazione online SRESCER”.

SRESCER vi ringrazia anticipatamente per i vostri contributi, che verranno analizzati con grande interesse. Eventuali domande o informazioni aggiuntive richieste possono essere contattate tramite la seguente e-mail: [email protected].

N.RD019/24

13:10