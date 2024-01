Netflix dice agli investitori che aumenterà i suoi prezzi nel 2024 – Telemundo New York (47)

Preparati a pagare più soldi Netflix.

Per trovarlo dovevi leggere la pagina sei della lettera di Netflix agli azionisti. Ma era lì. Una frase spaventosa per i consumatori attenti al prezzo. Un grande applauso per gli investitori.

“Mentre investiamo e miglioriamo Netflix, a volte chiediamo ai nostri abbonati di pagare un po’ di più per riflettere tali miglioramenti, il che a sua volta aiuta a generare un flusso positivo di investimenti aggiuntivi per continuare a migliorare e far crescere i nostri servizi”, ha affermato. Investitori.

Netflix ha lanciato il suo piano di abbonamento supportato da pubblicità nel novembre 2022, reprimendo la condivisione delle password per offrire agli utenti un modo più economico per accedere ai contenuti del servizio di streaming più grande del mondo.

Finora, non molte persone hanno aderito a questo piano. Netflix ha annunciato all'inizio di questo mese di avere 23 milioni di utenti attivi mensili nel suo piano commerciale. Ciò potrebbe significare tra 12 e 15 milioni di abbonati, stima Mark Mahaney, analista di Evercore ISI.

Successivamente Netflix ha oltre 260 milioni di abbonati globali Aggiunta di 13,1 milioni nel quarto trimestrela più grande aggiunta dell'azienda nel quarto trimestre.

La conclusione per i dirigenti di Netflix potrebbe essere che la maggior parte del loro pubblico sarà felice di pagare ciò che Netflix addebita. Un abbonamento Netflix standard negli Stati Uniti costa attualmente $ 15,49 al mese. Il piano supportato da pubblicità costa $ 6,99 al mese, lo stesso prezzo al quale è stato lanciato nel 2022.

Martedì su Netflix È stato annunciato che il wrestling WWE Raw arriverà al servizio nel 2025. È la più grande incursione di Netflix nell'intrattenimento in streaming fino ad ora. Netflix sta pagando più di 5 miliardi di dollari per un contratto di 10 anni con Raw.

Con più contenuti, Netflix potrebbe avere la possibilità di convincere i suoi utenti a pagare di più. Secondo la lettera agli azionisti, la società ha dichiarato di voler aumentare il consumo di contenuti a cifre elevate anno dopo anno.

Disney Prevede di lanciare un ESPN diretto al consumatore entro la fine dell'anno o nel 2025. Questo prodotto probabilmente costerà molto di più di Netflix. Ciò darà anche all’azienda un motivo per aumentare i prezzi, poiché i consumatori potrebbero vedere Netflix come un’offerta migliore rispetto ai servizi di streaming concorrenti.

Netflix non ha annunciato l’aumento dei prezzi nella sua lettera trimestrale né ha detto quando sarebbe avvenuto. Ma state tranquilli: arriverà.

Questo condizione Originariamente pubblicato in inglese da Alex Shermann Per la nostra rete sorella CNBC.com. Per ulteriori informazioni sulla CNBC, inserisci Qui.