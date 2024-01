Il Mobile World Congress prevede di attirare fino a 95.000 visitatori a Barcellona

Lui Congresso mondiale mobile (MWC) è tornato. Ritorna una delle fiere tecnologiche più grandi al mondo Barcellona Dal 26 al 29 febbraio, giorni in cui la capitale catalana tornerà ad essere il centro delle ultime novità del settore.

“Il Congresso è molto più che… In movimentoHa spiegato che questa è la trasformazione digitale di sempre più settori Tappetini GranriedDirettore generale GSMAOrganizzatore mobile. “Barcellona ha svolto un ruolo cruciale nel settore tecnologico”.

Sebbene chiamata telefonica Avrà una presenza di rilievo presso la sede della Fira Gran Via di Barcellona, ​​e saranno i temi che caratterizzeranno questa edizione intelligenza artificiale (Qualunque), Cloud computingLui 5G E collegando settori che vanno dalla mobilità alla sanità, passando per la finanza o l’intrattenimento. Parteciperanno quindi più di 2.400 aziende, tra cui colossi come… Servizi Web di Amazon, Google, IBM, Huawei, Obiettivo, Microsoft, SAMSUNG Anche T-Mobile.

l'anno scorso, MWC Ha raccolto più di 88.500 visitatori provenienti da 202 paesi. Per questa edizione, l'organizzazione stima che lo spettacolo potrebbe raggiungere i 95.000, un leggero miglioramento, tuttavia, non raggiungerà i 109.000 membri del Congresso riuniti nel 2019.

A differenza degli altri anni, questa edizione di In movimento Non aveva una presenza carismatica John Hoffmann, CEO di GSMA, che sarà attivo durante le giornate del convegno. Contrariamente al solito, l'organizzazione non ha voluto prevedere l'impatto che il MWC di quest'anno avrà su Barcellona e Hospitalet de Llobregat Né il numero di posti di lavoro che verranno creati.

10 anni di innovazione

Quest'anno Mobile festeggia anche la decima edizione di 4YFN, un evento per startup che desiderano lanciare le proprie idee sul mercato. “Qui è dove innovazione Sta succedendo”, ha celebrato Granryd. Dalla sua apertura, questa mini-conferenza nella conferenza ha riunito 9.200 fondatori, 52.000 investitori, 4.200 espositori provenienti da 129 paesi e un totale di 180.000 visitatori.

Tra le novità di questa edizione del MWC, l'organizzazione ha evidenziato: Arena dei talentiun nuovo evento che fungerà da vetrina per i professionisti che vogliono dimostrare il proprio valore e per tutte le tipologie diStart-upChe prevederà convegni e concorsi hackathon.

L'alleanza fino al 2030

Sia la GSMA che le autorità catalane hanno confermato nel giugno 2022 che il Mobile World Congress continuerà a Barcellona fino al 2030. L'alleanza tra il Congresso e la capitale catalana si è conclusa nel 2024 e le due parti hanno deciso di prolungarla per altri sei anni.

Questa espansione è considerata una formalità, poiché Barcellona è già la sua sede permanente. Ha sottolineato che “El Mobile rimarrà sempre a Barcellona”. Francesco FajolaDirettore esecutivo di Capitale mondiale mobile BarcellonaIn un'intervista con EL PERIÓDICO.

Il Mobile World Congress è arrivato a Barcellona nel 2006. Da allora, la collaborazione pubblico-privato ha avuto un impatto notevole sulla regione: 5,7 miliardi di euro nel 2006. Benefici economici148000 Posizioni lavorative In parte e circa 1,1 miliardi di visitatori, secondo i dati GSMA.