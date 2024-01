Come utilizzare la formattazione degli elenchi puntati o numerati nei messaggi

Lascia che ti spieghiamo Come inviare messaggi in formato elenco Su WhatsApp, dove puoi vedere i diversi punti in un formato specifico. Il formato elenco è uno degli ultimi sviluppi dell'app di messaggistica nel gennaio 2024.

Avrai due diversi formati di menu, che potrai utilizzare insieme In formato elenco puntato e numerato. Vedrai che è molto semplice da fare, tutto quello che devi fare è sapere quale formato utilizzerai.

Messaggi con elenchi su WhatsApp

La prima cosa che devi fare è una sorta di introduzione al menu. Una volta scritto, premi il bottone introduzione Dalla tastiera del tuo cellulare. Dai, invece di fare clic su Invia, fai clic introduzione. Questo non invierà il messaggio, ma ti porterà all'ultima riga di testo.

Ora, per creare la lista devi farlo Digita il codice: lascia uno spazio e inizia a digitare Contenuto del primo punto. Ciò che fai con il codice di sottrazione è anche utilizzare il codice utilizzato per creare ciascun punto nell'elenco.

Facendo ciò utilizzando il simbolo -, vedrai la barra trasformarsi in un punto durante la digitazione, e Quando premi Invio ti sposterai al punto successivo In fondo. In questo modo potrai creare la tua lista punto per punto.

Puoi anche creare elenchi di numeri Invece di punti. Per fare ciò, quando si digita la frase introduttiva menu e si preme introduzionesi deve Inizia a scrivere con 1.. Questo è il formato per creare elenchi con numeri.

Questo creerà l'elenco. Inoltre, ogni volta che si preme Invio si passerà al punto successivo e verrà assegnato automaticamente il numero successivo a quello precedente. Vedrai che in entrambi i casi I punti nell'elenco sono in un formato specificocon il testo leggermente a destra.

In Nozioni di base su Xataka | Chiamate WhatsApp da prefissi sconosciuti: cosa sono e cosa devi fare se ti chiamano da prefissi sconosciuti