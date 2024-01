I media internazionali hanno riferito che la principessa del Galles, Kate Middleton, potrebbe essere stata “in coma e intubata” dopo l'intervento chirurgico.

La fonte della notizia è stata la rete spagnola Telecinco, dove la giornalista Concha Calleja, attraverso il programma Fiesta, in cui si parla di intrattenimento e regalità, ha rivelato informazioni non ufficiali sullo stato di salute della principessa, confermando che era entrata in coma ed era stata intubata.

Questa informazione è stata ripetuta da vari media internazionali tra cui Univisión, La Vanguardia, Vanidades e altri.

Come ha riferito la rete spagnola, e poi anche altri media, la Middleton è uscita bene dall'operazione, ma ci sono state complicazioni postoperatorie, quindi i medici l'avrebbero messa in coma. Le note indicano che la giornalista ha affermato che la vita della principessa “era in grave pericolo”, sulla base delle dichiarazioni delle sue fonti.

La versione ufficiale della famiglia reale britannica è che l'intervento ha avuto successo e che Middleton sarebbe dovuto rimanere in ospedale per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni in osservazione, ma i dettagli del motivo della procedura non sono stati immediatamente disponibili, né sono stati riportati. Le informazioni rivelate sono state ora confermate nel programma di quella rete.

“I medici di allora dovettero prendere decisioni radicali a causa di quelle complicazioni che si erano verificate. La decisione fu di metterla in coma. Dovette essere intubata. Era una complicanza grave che non era prevista perché l'operazione andò bene, ma il il periodo postoperatorio non è andato bene.” Okay”.

La persona che ha telefonato ha aggiunto: “Le presunte complicazioni hanno causato momenti di tensione nell'équipe medica per decidere cosa fosse deciso alla fine: metterla in coma”, ma non ha potuto confermare se fosse ancora in questa posizione.

In una precedente trasmissione del programma “Fiesta”, Calleja ha confermato di aver “parlato in modo informale con un aiutante della famiglia reale” e di averlo informato che “qualcosa sarebbe andato storto nel periodo post-operatorio”, ha riferito Univisión. sul suo sito web.

Middleton, moglie del principe William ed erede al trono del Regno Unito, soffriva di iperemesi gravidica, una grave forma di nausea e vomito durante la gravidanza.